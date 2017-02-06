أول صيدلية توزع الدواء بالمجان بمصر

سمر العشري

قامت صيدلية مصرية بعمل خيرى ، حيث قامت صيدلية بتوزيع الدواء بالمجان بمصر بمساهمة خيرية ساهم في إنشائها عدد من الشباب المقيمين بحلوان لتوزيع الأدوية مجانا لمستحقيها من الفئات الفقيرة بالمجتمع التي لا تستطيع تكبد تكاليف العلاج وذلك في بادرة تعد الأولى من نوعها بمصر حيث أنها أول صيدلية خيرية تقوم بإعطاء الدواء مجانا.

وأشار الشباب المساهمين في إنشاء الصيدلية، بان الصيدلية توفير الأدوية التي يجتاحها أصحابالأمراض المزمنة من أهم أهداف الصيدلية والتي قامت من أجل توفير الجرعات التي يحتاجها المواطنين بشكل متكرر ودائم لأمراض مزمنة مثل الكلى والقلب والضغط خاصة في ظل ارتفاع الأسعار الذي تشهده البلاد خاصة سوق الدواء، نجاح الفكرة التي قامت عليها الصيدلية وإقبال المواطنين عليها رغم صغر المدة التي لا تتجاوز أربعة أشهر إلا أن نجاح الصيدلية بحلوان كان الدافع وراء افتتاح فرع أخر بالفيوم. واكد الشباب المساهم بالصيدلية، أن وصول الدواء لمستحقيه من الفقراء وغير القادرين يتم على أسس تشمل قيام المريض بتقديم نسخة من روشتة طبية خاصة بالمريض إلى جانب مفردات الراتب الذي يتقاضاه أو المعاش وإرفاق أوراق بحالتها الصحية وإجراء بحث عن حالته المادية للتأكد من عدم قدرته على شراء العلاج اللازم له.

شبكةعيونالإخبارية

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