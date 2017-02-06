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رسالة من الفنان صلاح عبدالله للاعبى المنتخب المصرى بعد خسارة المباراة

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رسالة من الفنان صلاح عبدالله للاعبى المنتخب المصرى بعد خسارة المباراة رسالة من الفنان صلاح عبدالله للاعبى المنتخب المصرى بعد خسارة المباراة

أعرب الفنان الكبير صلاح عبدالله عن تقديرة وحبه للاعبى الوطنى المصرى لكرة القدم حيث إنتباة حالة من التفاؤل قبل بداية مباراة المنتخب المصرى أمام المنتخب الكاميرونى فى نهائى كأس العالم للأمم الإفريقية ومع خسارة المنتخب حرص الفنان الكبير صلاح عبدالله على توجية تحية للاعبين .

فقد كتب الفنان المصرى الكبير صلاح عبدالله عبر صفحته الشخصية على موقع فيسبوك حصل خير وقدر الله وما شاء فعل.. وعملتوا اللي عليكو يا رجالة.. وحققتم ما لم نكن نتوقعه بس مش دا اللي عايز أقوله : "وتابع الفنان صلاح عبدالله قائلا “اللي عايز أقوله لكل مصري في البطاقة، ومقدرش يخبي حقده وفرحان وبتسخر وبتتريأ وبتخلط بين البلد وتوجهاتك السياسية.. مش بتحبك ورفضاك.. وتحيا مصر رغم أنفك".

ويذكر أن اللاعب النني هو الذى أحرز الهدف الأول في شباك نظيرة الكاميرونى في الدقيقة 22 من وقت المباراة بينما سيطرالمنتخب الكاميرونى بإحراز هدف التعادل ثم إحراز الهدف الثانى فى الدقيقة 89 لتنتهى المباراة بفوز المنتخب الكاميرونى بهدفين مقابل هدف واحد للمنتخب المصرى.

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