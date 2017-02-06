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بالفيديو || وزارة الكهرباء تقرر زيادة جديدة على أسعار فواتير الكهرباء ابتداءا من يوليو القادم

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بالفيديو || وزارة الكهرباء تقرر زيادة جديدة على أسعار فواتير الكهرباء ابتداءا من يوليو القادم بالفيديو || وزارة الكهرباء تقرر زيادة جديدة على أسعار فواتير الكهرباء ابتداءا من يوليو القادم

صدمة جديدة تثقل كاهل المصريين الذين اعتادوا في الآونة الأخيرة علي زيادة السلع ورفع الدعم عن الخدمات، حيث صرح الدكتور أيمن حمزة -المتحدث باسم وزارة الكهرباء- أن الوزارة قررت زيادة أسعار فواتير الكهرباء في الأيام المقبلة، وجاء ذلك من خلال مداخلة هاتفية أجراها أيمن حمزة مع الإعلامي محمد الغيطي في برنامج "صح النوم" علي فضائية "LTC" ، والذي ناقش أيضا من خلال المكالمة شعار "ادفع وبعدين اشتكي" .

وأضاف المتحدث باسم وزارة الكهرباء أنه سيتم تطبيق هذه الزيادة علي فواتير الكهرباء ابتداءا من شهر يوليو المقبل، حيث سيتم إعادة هيكلة سعر بيع الكهرباء بعد إرتفاع سعر السولار، وذلك من أجل الحفاظ أيضا على الطاقة الكهربائية للمشروعات التنموية على حد قوله .

وصرح أيمن حمزة أن وزارة الكهرباء قامت بتفعيل الخط الساخن من أجل تلقي شكاوي المواطنين حول إرتفاع أسعار الكهرباء وقراءات العداد، مضيفا أن شعار "ادفع وبعدين اشتكي" انتهي، والآن أصبح من حق المواطن الإمتناع عن سداد فاتورة الكهرباء قبل تقديم الشكوي والرد عليه .

 

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