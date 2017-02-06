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عاجل : انقلاب أتوبيس على طريق أبو زنيمة بجنوب سيناء وسقوط ضحايا

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عاجل : انقلاب أتوبيس على طريق أبو زنيمة بجنوب سيناء وسقوط ضحايا عاجل : انقلاب أتوبيس على طريق أبو زنيمة بجنوب سيناء وسقوط ضحايا

بعد يومين فقط من حادث أتوبيس صيدلة المروع الذي راح ضحيته 9 أشخاص وأصيب 43 آخرين وفقدان طالبة إثر حادث إنقلاب أتوبيس بنويبع في جنوب سيناء، تعرضت محافظة جنوب سيناء لحادثة أخرى من نفس النوع، انقلاب أتوبيس تابع لشركة شرق الدلتا للنقل علي طريق أبو زنيمة في رأس سدر، ونتج عن الحادث سقوط ضحايا ما بين قتلى وجرحى .

حيث لقى 4 أشخاص مصرعهم نتيجة انقلاب الأتوبيس وأصيب 14 آخرون، وعلي الفور حضر فريق طبي من مديرية الصحة بجنوب سيناء تحت رعاية أحمد محفوظ -مدير عام الطب العلاجي بالمديرية- من أجل رعاية المصابين في مكان الحادث ونقل الحالات الحرجة إلي المستشفي، وعليه فقد تم نقل 11 مصابا إلي مستشفي رأس سدر المركزي من أجل تلقي العلاج اللازم، وتأتي الإصابات ما بين بسيطة ومتوسطة .

وكان اللواء أحمد كامل طايل -مدير أمن جنوب سيناء- قد تلقي إخطارا من الدكتور خالد أبو هاشم -وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء- بانقلاب أتوبيس رقم 96 -عام قليوبية- على طريق أبو زنيمة قادما من شرم الشيخ ومتجها صوب مدينة بنها .

 

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رئيس قسم الأخبار