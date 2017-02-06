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ارتفاع سعر الريال السعودي اليوم الاثنين 6/2/2017

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ارتفاع سعر الريال السعودي اليوم الاثنين 6/2/2017 ارتفاع سعر الريال السعودي اليوم الاثنين 6/2/2017

وصل سعر الريال السعودي في البنوك إلى منحنى تصاعدي، وسجل البنك المركزي المصري، أفضل سعر لشراء الريال من بين البنوك، حيث يشتري الريال السعودي مقابل 4.90 جنيه، بينما يبيع الورقة مقابل 4.94 جنيه، وفيما يلي قائمة الريال في البنوك كاملة.

 

 سعر الريال اليوم في البنوك الاثنين :

البنكشراءبيع

البنك المركزي المصري

4.904.94

بنك

4.894.90

البنك الأهلي الكويتي

4.894.92

البنك التجاري الدولي

4.894.93

كريدي أجريكول

4.894.95

SAIB Bank

4.894.99

البنك الأهلى المصري

4.884.89

البنك العربى الافريقي الدولى

4.884.96

بنك بلوم مصر

4.884.91

مصرف أبوظبي الإسلامي

4.884.96

بنك قناة السويس

4.874.92

البنك الأهلي اليوناني

4.874.93

بنك الاسكندرية

4.864.89

بنك فيصل الاسلامى

4.854.92

المصرف المتحد

4.854.91

بنك القاهرة

4.844.91

بنك مصر إيران للتنمية

4.794.93

بنك البركة

4.754.95

بنك التعمير والإسكان

4.205.14

سعر الريال في السوق السوداء :

وفي السوق السوداء، وصلت أسعار الريال في السوق الموازي إلى 5.25 جنيه للشراء، في مقابل 5.50 جنيه للشراء، ونجح قرار البنك المركزي تعويم الجنيه المصري في الحد من وجود الأسواق السوداء للعملة وشركات الصرافة، بعد صعود الأسعار في البنوك بنسبة كبيرة، مما أدى إلى اختفاء هذه الأسواق المصرفية، واتجاه عام للمواطنين لتغيير العملات من البنك.

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