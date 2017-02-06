ارتفاع سعر الريال السعودي اليوم الاثنين 6/2/2017

وصل سعر الريال السعودي في البنوك إلى منحنى تصاعدي، وسجل البنك المركزي المصري، أفضل سعر لشراء الريال من بين البنوك، حيث يشتري الريال السعودي مقابل 4.90 جنيه، بينما يبيع الورقة السعودية مقابل 4.94 جنيه، وفيما يلي قائمة أسعار الريال في البنوك كاملة.
سعر الريال اليوم في البنوك الاثنين :
البنكشراءبيع
4.904.94
4.894.90
4.894.92
4.894.93
4.894.95
4.894.99
4.884.89
4.884.96
4.884.91
4.884.96
4.874.92
4.874.93
4.864.89
4.854.92
4.854.91
4.844.91
4.794.93
4.754.95
4.205.14
سعر الريال في السوق السوداء :
وفي السوق السوداء، وصلت أسعار الريال في السوق الموازي إلى 5.25 جنيه للشراء، في مقابل 5.50 جنيه للشراء، ونجح قرار البنك المركزي تعويم الجنيه المصري في الحد من وجود الأسواق السوداء للعملة وشركات الصرافة، بعد صعود الأسعار في البنوك بنسبة كبيرة، مما أدى إلى اختفاء هذه الأسواق المصرفية، واتجاه عام للمواطنين لتغيير العملات من البنك.إعلان - Ads إعلان - Ads