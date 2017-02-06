أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الإثنين 6/2/2017 في بنك مصر وانخفاض جنوني في سعر اليورو

سمر العشري

اعلن البنك المركزي المصري، أن الاحتياطي النقدي لدى البنك قد بلغ 26,363 مليار دولار أمريكي مع ختام أول شهور 2017، وبلغ الصعود في الاحتياطي من العملات الأجنبية أكثر من 2 مليار دولار أمريكي، وجاءت هذه الزيادة الحادة بعد قيام الحكومة بالحصول على 4 مليار دولار من السندات الدولية.

أسعار العملات في بنك مصر اليوم الاثنين :

العملة بنكنوت تحويل شراء بيع شراء بيع دولار أمريكي 18.35 18.4 18.35 18.4 يورو 19.6602 19.8565 19.67002 19.86648 جنيه إسترليني 22.8659 23.0565 22.877368 23.06808 فرنك سويسري 18.3776 18.5616 18.386755 18.570852 كرون دنماركي 2.6434 2.6697 2.644728 2.67108 دينار كويتي 60.1245 60.3472 60.121789 60.377358 ريال سعودي 4.8926 4.9037 4.892329 4.906143 دينار أردني 25.8925 25.9684 25.891308 25.981361 دينار بحريني 48.6737 48.7846 48.671538 48.808955 ريال قطري 5.0394 5.0512 5.039181 5.053696 ريال عماني 47.6599 47.7745 47.657706 47.798415 درهم الإمارات العربية 4.9958 5.0072 4.995554 5.009665 كرون سويدي 2.0824 2.1043 2.083476 2.105335 كرون نرويجي 2.2195 2.2454 2.220644 2.246505 دولار كندي 14.0323 14.1533 14.039287 14.160382 دولار استرالي 13.9845 14.1517 13.991527 14.1588 ين ياباني 16.1745 16.3736 16.182613 16.381766

أسعار العملات في السوق السوداء اليوم :

وفي المقابل ارتفع سعر الدولار في السوق السوداء لتداول العملات إلى 19.25 جنيه للشراء مقابل 19.50 جنيه للبيع، وتشير التوقعات أن الأسعار ستصعد خلال الأيام القليلة القادمة، ولن تعود إلى الوراء، بسبب عودة الاستيراد الذي سيفتح الباب على مصراعيه نحو صعود جديد للعملات.

شبكةعيونالإخبارية

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