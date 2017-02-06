استقرار سعر الدولار اليوم الإثنين 2017/2/6

سمر العشري

إستقر سعر الدولار مقابل الجنيه منذ عدة أسابيع في البنوك المصرية و في السوق السوداء، ولا تحدث سوى تغيرات طفيفة بين البنوك، ولكن المنحنى الآن يتجه نحو الهبوط، هذا وتقدم البنوك الأجنبية أسعار أعلى من الحكومية، حيث تحاول جذب أكبر عدد من العملاء للحصول على العملة الصعبة و بيعها بسعر أعلى، في إطار قلة عدد فروع البنوك الأجنبية مقارنة بالحكومية.

سعر الدولار اليوم الإثنين بالبنوك :

ويشهد اليوم الإثنين ثبات في سعر صرف الدولار سواء في البنوك المصرية أو السوق السوداء حيث إستقر سعر تداول الدولار بالسوق السوداء فيتراوح بين 18.80 وحتى 19.25.

وقد كانت السوق السوداء قد إختفت من السوق لفترة بعد قرار تعويم الجنيه و أغلق الكثير من مكاتب الصرافة أبوابه، حيث أن البنك المركزي سمح لهم بفرق أسعار من عشرة إلي خمسة عشر قروش فقط عن سعر البنك، و صدر تجريم لمن يتاجر في العملة بأسعار أعلى من البنوك و من هذا الحد.