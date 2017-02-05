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الأسباب الرئيسية التي أدت لإغلاق مصانع المستلزمات الطبية في مصر

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الأسباب الرئيسية التي أدت لإغلاق مصانع المستلزمات الطبية في مصر الأسباب الرئيسية التي أدت لإغلاق مصانع المستلزمات الطبية في مصر

أعلنت شعبة تجار الآلات والأجهزة والمستلزمات الطبية، في بيان لها، عن الأسباب الرئيسية التي أدت إلى إغلاق عدد كبير من مصانع وشركات المستلزمات الطبية في ،  والتي أدت بالطبع إلى ارتفاع سعر الأدوات والمستلزمات الطبية إلى نسبة 200% من السعر الأساسي .

حيث تضمن بيان شعبة المستلزمات الطبية، ثلاثة أسباب رئيسية؛ لغلق المصانع متمثلة في، السبب الأول ارتفاع مقابل  الجنيه الذي أدى إلى ارتفاع سعر المادة الخام المستوردة وبالتالي ارتفاع سعر المنتج.

فضلا ، عن قرار الإدارة المركزية لشئون الصيدلة، بعدم الإفراج عن منتجات المصانع ما لم تكن محليةالصنع  بنسبة 100%، وهذا أمر مستحيل على حد تعبير شعبة المستلزمات الطبية، ولايوجد منتج محلي في العالم بنسبة 100%.

وأخيرا القرار بعدم الإفراج عن المنتجات التي انتهت بها علامة الجودة الممنوحة من الشركات الأوربية، وليس انتهاء صلاحية المنتج ؛ مما جعل الشركات الأوربية تطالب المصانع المصرية بتعويض كبير.

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