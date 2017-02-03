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تقرير لقناة دويتش فيله الألمانية يكشف عن طريقة دخول السلاح لتنظيم داعش في سيناء

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تقرير لقناة دويتش فيله الألمانية يكشف عن طريقة دخول السلاح لتنظيم داعش في سيناء تقرير لقناة دويتش فيله الألمانية يكشف عن طريقة دخول السلاح لتنظيم داعش في سيناء

يتعجب الكثيرون في من التطور الكبير  في القدرات القتالية لتنظيم داعش وكذلك في نوعية السلاح المستخدم، وبرغم أنه قيل أن مصدر السلاح هي الأنفاق الواصلة بين شبه جزيرة سيناء وقطاع غزة، إلا أنه برغم تدمير تلك الأنفاق بشكل نهائي تقريباً ما زال السلاح يدخل لهم ويزداد عدده يوماً بعد يوم، مما يمكنهم من الاستمرار في عملياتهم الارهابية ضد الجيش والشرطة المصرية.

 

وفي تقرير خطير لقناة دويتش فيله الألمانية الناطقة باللغة العربية، أزاح كثير عن الغموض حول تلك التساؤلات، حيث كشف التقرير أن السلاح يدخل لداعش عن طريق ليبيا، حيث يمر بعرض مصر من خلال القاهرة ومنطقة الدلتا حتي يصل إلى سيناء، وأكد التقرير وجود صواريخ الكورنيت الروسية المتطورة لدى التنظيم والتي يستخدمها في كثير من عملياته ضد قوات الجيش المصري,

 

وقد أثار التقرير تساؤلات عدة حول كيفية دخول السلاح برغم التشديدات الأمنية على منطقة سيناء من خلال قوات الجيش والشرطة، وطالبوا بإجراء تحقيق شامل حول صحة ما ورد في هذا التقرير للكشف عن المتورطين في التساهل بالسماح لمثل تلك الأسلحة الثقيلة بالمرور.

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