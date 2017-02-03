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إمرأة تلد طفلة تشبة الكائنات الفضائية وترفض أن ترضعها خوفا منها

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إمرأة تلد طفلة تشبة الكائنات الفضائية وترفض أن ترضعها خوفا منها إمرأة تلد طفلة تشبة الكائنات الفضائية وترفض أن ترضعها خوفا منها

شهدت منطقة “باتنا بيهار” شرق الهند واقعة غريبة ونادر ما تحدث لأمرأة تلد طفلة مشوهه تشبة الكائنات الفضائية مما أثارت الدهشة والتعجب لجميع أطباء المستشفى وشعرت الام بالخوف من ابنتها حديثة الولادة ورفضت أن ترضعها خوفا من أن تكون كائن فضائي ودخلت الأم في حالة من الدهشة الغريبة أدت الى صدمة عصيبة.

 

إمرأة تلد طفلة تشبة الكائنات الفضائية

قال بعض الموجودين بالمستشفى أن الطفلة تشبة البلياتشو وبعد ساعات قليلة أقبل أهل المنطقة الى المستشفى ليروا الطفلة العجيبة وإلقاء نظرة عليها مما دفع أطباء المستشفى لإبعاد هؤلاء الأشخاص الذين تجمعوا خارج المركز الطبي لرؤية الطفلة وأوضح الأطباء أن الطفلة مصابة بمرض “الوليد المهرج” النادر.

 

وهذا المرض جلدي وراثي حاد يحدث بسبب زيادة الطبقة المتقرنة في البشرة ويولد الطفل بطبقة بيضاء سميكة تغلف جسمه كاذراع ومفصولة بشقوق عميقة وتكون الأطراف والعيون والأذنان والأعضاء التناسلية منكمشة بشكل غير طبيعي وتعرض هذه التشققات الطفل لخطر العدوى من البكتيريا والملوثات الأخرى بشكل قاتل ولذلك يتوقع الأطباء وفاة الطفل في وقت قريب.

 

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