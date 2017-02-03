أخبار عاجلة

بالصور || شفرة شيطانية لصفحة تحت الأرض تتوعد بتفجيرات جديدة يوم الثلاثاء القادم في تلك المحافظة -
مساء dmc - عماد الدين أديب يكشف سبب إعلان تنظيم داعش في مصر مسئوليتة عن التفجيرين -
ستاد مصر: لقاء مع ماكيدا المدير الفنى لفريق الاتحاد عقب مباراته مع الأهلى -
«تيران وصنافير» معركة تتجدد داخل اللجنة التشريعية والدستورية بالبرلمان -
فيديو| أمين: «بلاش نعرض صور القتلى.. العالم بيتفرج علينا» -
طلب إحاطة لوزير الصحة بشأن توريد المستلزمات الطبية -
وزير خارجية السودان: فرضنا تأشيرة على المصريين لمنع تسلل الإرهابيين -
مساء dmc - أسامة كمال : أحزني جداً إن عدد عربيات التليفزيون أكثر من عربيات الإسعاف -
مساء dmc - ناجح إبراهيم : التفجيرين يحملا بصمة داعش ومتوقع محاولة تكراره بدون تعليمات من القيادات -
مساء dmc - الإعلامي / أسامة كمال :أتقدم بخالص العزاء للشعب المصري بإسمي وبإسم أسرة dmc -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة

مرتضى منصور يرفض خوض السوبر بالإمارات و يطلب نقلها إلى القاهرة

Google+ Print
مرتضى منصور يرفض خوض السوبر بالإمارات و يطلب نقلها إلى القاهرة مرتضى منصور يرفض خوض السوبر بالإمارات و يطلب نقلها إلى القاهرة

إحتج المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك و عضو مجلس الشعب رسميا على إقامة مباراة السوبر يوم 10 فبراير الجاري بالإمارات و طالب بنقلها للقاهرة، وقد أرسل خطابين  أحدهمها لإتحاد الكرة و الأخر لشركة بريزنتيشين المنظمة للمباراة، و برر مرتضى رفضه إقامة المباراة بالإمارات بسبب عدم إرسال تأشيرات الفريق حتى الآن.

 

مباراة السوبر

و من المقرر إقامة مباراة السوبر بين نادي الأهلي بطل الدوري الموسم الماضي و نادي الزمالك بطل الكأس يوم الجمعة 10 فبراير الجاري، أي بعد أيام قليلة من مباراة منتخب أمام الكاميرون في نهائي كأس الأمم الأفريقية بالجابون.

 

و هذه المبارة هي مباراة السوبر للموسم الماضي و التي تقرر تأجيلها لمنتصف الموسم الحالي بدل من بداية الموسم كعادة هذه المباراة.

مرتضى منصور

وقد قال مرتضى منصور أنه قد أجل مباراة الأوليمبي في دور ال32 لبطولة كأس مصر والتي كان مقرر إقامتها يوم 3 فبراير الجاري للسفر مبكرا للإمارات و هو ما لم يحدث، بينما فريق الأهلي قد سافر منذ مدة و يقوم بالتمرين هناك، و أكد مرتضى على رفضه إقامة المباراة نهائيا بالإمارات.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية
    الكلمات الدلائليه

معلومات الكاتب

مدير عام الموقع

مواضيع متعلقة
ستاد مصر: تحليل الأداء التحكيمي لمباربات اليوم مع ك/ أحمد الشناوي .. الثلاثاء 11 أبريل 2017

ستاد مصر: تحليل الأداء التحكيمي لمباربات اليوم مع ك/ أحمد الشناوي .. الثلاثاء 11 أبريل 2017

محمد بن سلمان للسيسي: نساند مصر في كل إجراءاتها ضد الإرهاب

محمد بن سلمان للسيسي: نساند مصر في كل إجراءاتها ضد الإرهاب

"البشير" يؤكد للسيسي تضامن السودان مع مصر لمواجهة الإرهاب

"البشير" يؤكد للسيسي تضامن السودان مع مصر لمواجهة الإرهاب

مساء dmc - عماد الدين أديب يكشف سبب إعلان تنظيم داعش في مصر مسئوليتة عن التفجيرين

مساء dmc - عماد الدين أديب يكشف سبب إعلان تنظيم داعش في مصر مسئوليتة عن التفجيرين