مرتضى منصور يرفض خوض السوبر بالإمارات و يطلب نقلها إلى القاهرة

إحتج المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك و عضو مجلس الشعب رسميا على إقامة مباراة السوبر يوم 10 فبراير الجاري بالإمارات و طالب بنقلها للقاهرة، وقد أرسل خطابين أحدهمها لإتحاد الكرة و الأخر لشركة بريزنتيشين المنظمة للمباراة، و برر مرتضى رفضه إقامة المباراة بالإمارات بسبب عدم إرسال تأشيرات الفريق حتى الآن.

مباراة السوبر

و من المقرر إقامة مباراة السوبر بين نادي الأهلي بطل الدوري الموسم الماضي و نادي الزمالك بطل الكأس يوم الجمعة 10 فبراير الجاري، أي بعد أيام قليلة من مباراة منتخب مصر أمام الكاميرون في نهائي كأس الأمم الأفريقية بالجابون.

و هذه المبارة هي مباراة السوبر للموسم الماضي و التي تقرر تأجيلها لمنتصف الموسم الحالي بدل من بداية الموسم كعادة هذه المباراة.

مرتضى منصور

وقد قال مرتضى منصور أنه قد أجل مباراة الأوليمبي في دور ال32 لبطولة كأس مصر والتي كان مقرر إقامتها يوم 3 فبراير الجاري للسفر مبكرا للإمارات و هو ما لم يحدث، بينما فريق الأهلي قد سافر منذ مدة و يقوم بالتمرين هناك، و أكد مرتضى على رفضه إقامة المباراة نهائيا بالإمارات.

شبكةعيونالإخبارية

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