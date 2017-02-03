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لاعب من بدلاء المنتخب أثناء التسخين جاب لي فنانة وقالي عايزة تدخل الحمام

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لاعب من بدلاء المنتخب أثناء التسخين جاب لي فنانة وقالي عايزة تدخل الحمام لاعب من بدلاء المنتخب أثناء التسخين جاب لي فنانة وقالي عايزة تدخل الحمام

بعد فوز منتخب علي بوركينا فاسو في تصفيات نهائي أمم أفريقيا ، قامت وزارة الشباب والرياضة بأنها سوف تعمل علي إرسال جمهور إلي الجابون وذلك من أجل تشجيع منتخب مصر في نهائي الأمم الأفريقية، حيث نشر الإعلامي “إبراهيم فايق” علي صفحته الشخصية بالفيس بوك  قائلا: عليا النعمة ماعايزين حد يسافر يساند ، وفككوا من كذابين الزفة وبتوع  اللقطات واللي هيروحو يتصوروا مع لعيب لعيب ويبوظوا المعسكر.

 

وتابع كلامه قائلا: عاوزين تسفروا سفروا  جمهور عادى مش عايز حاجة غير انه يهتف باسم البلد.

 

وأضاف فايق ساخرا: إضافة مهمة: أن كابتن “احمد سليمان” كان بيحكي لي علي الهوا قبل هذه البطولة مباشرة ” لقيت لعيب من البدلاء وإحنا بنسخن في ماتش أم درمان أدام الجزائر جايب لي فنانة وبيقولي عايزة تدخل الحمام”.

الجدير بالذكر أن مصر فازت علي منتخب بوركينا فاسو بفارق هدفين في البلانتيات، ففي المباراة خلال 90 دقيقة تعادل الفريقين بهدف مقابل هدف وانتهت المباراة بفوز مصر.

أيضا سوف نتابع يوم الأحد المقبل في الساعة التاسعة مساء مباراة بين مصر والكاميرون.

 

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