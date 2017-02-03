النائب طلعت خليل: كل نائب يتقاضى 22 ألف جنيه شهريا.. بالفيديو

صرح النائب طلعت خليل ، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب، أن العضو في البرلمان يحصل على راتب شهري ما بين عشرون ألفا إلي اثنين وعشرون ألف جنيه ، وأوضح أن المكافأة لا تتجاوز بمبلغ خمسة آلاف جنيه، للنائب الواحد، وذلك في حالة واحدة وهي التزامه وانتظامه في حضور جلسات البرلمان، فضلا عن أنه يتم صرف مبلغ بدل حضور جلسات وهو بقيمة 150 جنيه للجلسة الواحدة، كما أنه يتم صرف مبلغ بقيمة 75 جنيه وذلك في مقابل حضور اللجنة .

وأضاف النائب طلعت خليل أثناء لقاء له مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج صالة التحرير والذي يذاع على قناة صدى البلد الفضائية أننا الآن نعيش في حرب اقتصادية ولذا يجب على كل جبهة داخلية أن تكون قوية ومتلاحمة بصورة قوية كما أن عليها أن تكون جاهزة لمواجهة الأعداء قائلا :