تعرف علي درجات مريم ملاك صاحبة 0% في الثانوية العامة

هل تتذكر فتاة 0% “مريم ملاك زكريا تادريس” التي اشتهرت العام الماضي بأنه تم تبديل ورق الإجابة الخاص بها بأحد الطلاب، بالفعل تذكرتها فهي من اشتهرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتم استضافتها في العديد من برامج التليفزيون المصري والعالمي.

التحقت الفتاة مريم ملاك زكريا تادريس بكلية الصيدلة، لكن الغريب بالأمر أن كل الدرجات التي حصلت عليها الفتاة مريم علي درجات عليا جدا في جميع الموات وذلك ما أثبت أنها بالفعل صاحبت الدرجات العليا وأنها بالفعل لم تحصل علي صفر% في مرحلة الثانوية العامة، ومن قبل تم العرض علي طالبة الصفر% أنه سوف يتم تعليمها في الخارج علي نفقة الأستاذ والفنان الكبير محمد صبحي.

لكن الطالبة مريم ملاك زكريا لم توافق علي هذا العرض لأنها تصر علي أن تحصل علي درجاتها التي تعبت وإجتهدت من أجل الحصول عليها، وتم العرض عليها الكثير من العروض الكثيرة ولكنها لم توافق نهائيا.

ومن خلال هذا الموضوع سوف نعرض عليكم درجات طالبة صفر% مريم ملاك زكريا تادريس:

وجاءت نتيجتها كالتالي:

Principles of Management

٩٦ درجة، بتقدير امتياز مرتفع.

Professional Ethics

٩٠ درجة، بتقدير امتياز مرتفع.

Pharmacy Orientation

٩٠ درجة، بتقدير امتياز مرتفع.

Physiology

٨٩ درجة، بتقدير امتياز.

Botany and medicinal plants

٨٨ درجة، بتقدير امتياز.

Physical and inorganic chemistry

٨٠ درجة، بتقدير جيد جدًا مرتفع.

Pharmaceutical organic chemistry 1

٧٧ درجة، بتقدير جيد جدا.