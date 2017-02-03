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مصر تتعاقد علي استيراد 45 شحنة من الغاز الطبيعي من روسيا وفرنسا وعمان

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مصر تتعاقد علي استيراد 45 شحنة من الغاز الطبيعي من روسيا وفرنسا وعمان مصر تتعاقد علي استيراد 45 شحنة من الغاز الطبيعي من روسيا وفرنسا وعمان

صرح الأستاذ محمد المصري رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الشركة المعروفة باسم إيجاس أمس الخميس الموافق 2 فبراير 2017 م، بأن قامت بالاتفاق مع روسيا وعمان وفرنسا علي استيراد 45 شحنة من الغاز الطبيعي المسال بداية من شهر مارس وحتي نهاية عام 2017 م.

وتعتبر مصر من كبار المستوردين بالنسبة للسلع الأولية مثل وقود الديزل والقمح وساهمت في تعافي أسواق الغاز الطبيعي حول العالم العام الماضي.

وأضاف محمد المصري في تصريحاته للصحفيين يوم الخميس، بأن الاتفاق مع فرنسا وروسيا وعمان يعطي لنا فترة سماح في السداد لمدة تستغرق ستة أشهر.

وكانت مصر مصدرا للغاز المسال، وتحولت إلى مستورد للغاز مع هبوط الأسعار العالمية في السوق، وتابع محمد المصري: أن «مصر ستصبح من أكبر الدول المصدرة للغاز عام 2019 بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي بها.

وقد بلغ إنتاج مصر بالنسبة للغاز الطبيعي في عام 2016  4 مليارات قدم مكعبة يومياً، ومن المتوقع أن يرتفع في السنة الحالية 2017 ليصل إلى 5 مليارات قدم مكعبة يوميا، وتسعي مصر للوصول إلي أكبر إنتاج لها يصل إلي 7 مليارات قدم مكعبة يومياً من الغاز في عام 2018.

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