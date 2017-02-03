مصرع رضيعة فى خناقة بين والديها

سمر العشري

عادة ما تحدث خلافات متعددة بين الازواج ،فلا بيت يخلو منها ولكن هل من الطبيعي ان تتطور الخلافات الى حد القتل وهل يكون الضحية الذي يدفع ثمن هذه الخلافات طفلة رضيعة لم تكمل العام الاول من عمرها ؟

حين يتطور الخلاف بين الزوج والزوجة ويصل الى منتهاه ليتطور الامر ليكون الحل هو لجوء الزوج الى استخدام القوة ضد زوجته وينهال عليها غير مكترث ،بان تكون طفلتها الرضيعة على يديها ،ويستمر بالضرب بواسطة عصاة حتى تأخذ الرضيعة نصيبها من الضرب الذي تتلقاه امها المسكينة دون ان تجد من ينجدها ،من هذا الكائن المنزوعة الرحمة من قلبه .

ففي محافظة المنيا شهدت جريمة قتل مروعة ،الضحية طفلة 7 اشهر تدعى ذات ،والقاتل هو والدها ،حيث استلم اللواء فيصل دويدار مدير امن المنيا بلاغا بوفاة طفلة رضيعة ،ومكان الجريمة قرية صفط ابو جرج التابعة لمركز بني مزار وبالتحريات اكتشف الرائد محمد نادي رئيس المباحث لبني مزار ان الطفلة توفت بعد تعرضها لإصابة شديدة في رأسها ،بعد ان قام والدها بضربها اثناء تعديه على زوجته والدة الطفلة وهي تحملها بين يديها .

الجدير بالذكر ان الام تم نقلها الى المستشفى لتلقي العلاج بعد ان اصيبت بإصابات متعددة ومتفرقة في الجسد ونقلت على اثرها الى مستشفى بني مزار في حالة حرجة .

ولكن الزوج والاب القاتل ادعى كذبا ان الطفلة توفت بطريقة طبيعية وهو ما اظهرت عكسه التحريات كاملة ،وتم حبس والد الطفلة المتهم 4 ايام على ذمة التحقيق .

شبكةعيونالإخبارية

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