بالفيديو والصور || السيارة DTS المصرية الصنع التي تم طرحها في الأسواق بالفعل وثمنها 35 الف جنية فقط تعرف على إمكانياتها و أماكن معارض بيعها

سمر العشري

اول سيارة مصرية مصنعه بالكامل بأيدي مصرية وبتكلفة ليلة وغير متوقعه على الاطلاق حيث حققت السيارة dts ضجة إعلامية كبيرة بعد الإمكانيات التي صنعت بها والسعر الضئيل جدا مقارنة بالسيارات المتواجدة على الساحة في الفترة الحالية حيث تم تصنيع عدة فئات من السيارة ال dts واقلها سعرا بمبلغ 35 الفجنية و الأعلى فئه لا تتجاوز مبلغال 60 الف جنية مصري وبالفعل تم طرح عدد من السيارات في الاسواق وتم أفتتاح أول معرض للسيارة ال dts امام الجمهور في محافظة الغربية بوسط الدلتا وسنوافيكم بامكانيات السيارة و اماكن بيعها في الغربية لحين إفتتاح باقى المعارض بكافة محافظات مصر المختلفة ونترككم مع الصور وإمكانيات السيارة واماكن معارض البيع .

امكانيات السيارة dts المصرية الصنع وسعر البيع :

السيارة تتمتع بقوة محرك ” v8 4800cc ” كما انها تتمتع بناقل حركة اوتوماتيكي و نظام فرامل من طراز ABS المانع للإنزلاق و كراسي جلد مطرظز يصمم حسب الطلب و تاكيف و باور و سنتر لوك وكافة وسائل الرفاهية وتم أفتاح أول معرض أمام مدرسة ناصر الزراعية تقاطع شارع السلطان مراد مع شارع محب بمدينة طنطا محافظة الغربية وإليكم التفاصيل .

شبكةعيونالإخبارية

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