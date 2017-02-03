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والدة الفنانه دينا الشربينى ترد لأول مره على خبر زواجها من عمرو دياب

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والدة الفنانه دينا الشربينى ترد لأول مره على خبر زواجها من عمرو دياب والدة الفنانه دينا الشربينى ترد لأول مره على خبر زواجها من عمرو دياب

انتشرت الكثير من الأشاعات الفتره الماضيه عن حدوث زواج سرى بين المطرب الأشهر فى الوطن  العربى الهضبه "" والفنانه الشابه الجميله دينا الشربينى وقد نشرت ناقده فنيه شهيره عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الأجتماعى فيسبوك خبر زواجهما منذ ثمان أيام وأنه كانت هناك لقائات سريه بين الهضبه عمرو دياب والفنانه دينا الشربينى ولم يظهر اى من النجم عمرو دياب او دينا الشربينى على تلك الأشاعات والتى زادت بسبب عدم تواجد الفنانه دينا الشربينى على اى من صفحاتها الرسكيه بمواقع التواصل الأجتماعى المختلفه.

ولأول مره تصرح والدة الفنانه دينا الشربينى عن الموضوع والذي وجدت انه أشاعات سخيفه ومغرضه تخرج على ابنتها التى لم يسبق لها الجواز حتى , والتى كشفت فيها انها تستعد للمشاركه مع الهضبه عمرو دياب فى فيلمه القادم واليكم ما قالته والدة دينا الشربينى. 

حسبنا الله ونعم الوكيل فى اللى بيقولوا بنتى اتجوزت عمرو دياب ومنهم لله , بنتى متجوزتش عمرو .. وبنتى مش متجوزة , ومش عارفه مين مصلحته إيه فى اللى بيتقال

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رئيس قسم الأخبار

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