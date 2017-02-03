البورصة تخسر 6 مليارات جنيه في أسبوع واحد فقط

سمر العشري

تراجعت مؤشرات البورصة وذلك خلال تعاملات الأسبوع الماضي عقب أنباء عن عودة فرض ضريبة الدمغة على جميع التعاملات بنسبة كبيرة.

وخسرت البورصة 6.1 مليار جنيه بنسبة تراجع بلغت قيمتها 1%، ووصلت القيمة السوقية إلى مستوي 622.341 مليار جنيهاً فقط، وسجلت القيمة السوقية للأسهم المدرجة في مؤشر البورصة الرئيسي 30% ارتفاعا بنسبة بنسبة بلغت قيمتها 1%.

وقد سجل إيجي أكس تراجع الأسهم بنحو285 نقطة بنسبة وصلت قيمتها إلي 2.2% ليصل إلي مستوي 12806نقطة، وقد ربح مؤشر إيجي اكس 70 للأسهم الصغيرة بنسبة 3.18% وبالفعل صعد مؤشر ايجي اكس 100 الذي يضم الشركات المكونة لمؤشري ايجي اكس بمعدل 30،70 بنسبة وصلت قيمتها إلي 1.88% .

وبالفعل سجلت تعاملات المصريين نسبة 71% من إجمالي تعاملات السوق وقام الأجانب بالاستحواذ علي نسبة وصلت 19% مسجلين شراء 191 مليون جنيه ، وقام العرب بالاستحواذ علي نسبة وصلت 9% محققين شراء بقيمة 46 مليون جنيهاً، وقامت المؤسسات بالاستحواذ علي أكبر نسبة بمعدل 42 % من المعاملات محققين شراء 11 مليون جنيهاً.

وبلغ إجمالي قيمة التداول خلال الأسبوع الماضي 6.5 مليار جنيهاً فقط، وبلغت كمية التداول 1.6مليار ورقة منفذة على 150 ألف عملية، مقارنة بالإجمالي لقيمة التداول في السوق الموازية والتي بلغت 5.4مليار جنيهاً فقط.

شبكةعيونالإخبارية

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