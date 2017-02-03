انخفاض غير متوقع في سعر الدولار اليوم الجمعة 2017/2/3

تراجعت أسعار الدولار وبشكل غير متوقع في بداية تعاملات اليوم في البنوك الخمسة الرئيسية العاملة في مصر، ولأول مرة يتروح ذلك الانخفاض ما بين 30 و 40 قرش بالمقارنة بالآيام الماضية .
سعر للدولار اليوم الجمعة بالبنوك :
|البنك
|شراء
|بيع
|
بنك HSBC
|
١٨٫٧٥ جم
|
١٩ جم
|
|
البنك الأهلي الكويتي (بيريوس)
|
١٨٫٧٥ جم
|
١٨٫٨٥ جم
|
|
بنك البركة
|
١٨٫٧٤ جم
|
١٨٫٩٣ جم
|
|
البنك المصري لتنمية الصادرات
|
١٨٫٧٢ جم
|
١٨٫٨٢ جم
|
|
مصرف أبو ظبي الاسلامي
|
١٨٫٧ جم
|
١٨٫٨٥ جم
|
|
بنك عودة
|
١٨٫٧ جم
|
١٨٫٨٥ جم
|
|
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB
|
١٨٫٧ جم
|
١٨٫٨٥ جم
|
|
كريدي أجريكول
|
١٨٫٧ جم
|
١٨٫٨٥ جم
|
|
بنك الاسكندرية
|
١٨٫٧ جم
|
١٨٫٧٨ جم
|
|
بنك مصر إيران للتنمية
|
١٨٫٧ جم
|
١٨٫٨ جم
|
|
البنك المصري الخليجي
|
١٨٫٦٨ جم
|
١٨٫٨٨ جم
|
|
البنك التجارى الدولي CIB
|
١٨٫٦٥١ جم
|
١٨٫٧٥١ جم
|
|
البنك الأهلى اليونانى بمصر
|
١٨٫٦٥ جم
|
١٨٫٧٥ جم
|
|
بنك بلوم مصر
|
١٨٫٦٥ جم
|
١٨٫٧٥ جم
|
|
المصرف المتحد
|
١٨٫٦ جم
|
١٨٫٧ جم
|
|
بنك التنمية والائتمان الزراعى
|
١٨٫٦ جم
|
١٨٫٧٥ جم
|
|
بنك التعمير و الاسكان
|
١٨٫٥٥ جم
|
١٨٫٦٥ جم
|
|
البنك العربي الافريقي الدولي
|
١٨٫٥٥ جم
|
١٨٫٧٥ جم
|
|
بنك قناة السويس
|
١٨٫٥ جم
|
١٨٫٦ جم
|
|
بنك فيصل
|
١٨٫٤٥ جم
|
١٨٫٥ جم
|
|
بنك مصر
|
١٨٫٣٥ جم
|
١٨٫٤ جم
|
|
بنك القاهرة
|
١٨٫٣٥ جم
|
١٨٫٤ جم
|
|
البنك الأهلي المصري
|
١٨٫٣ جم
|
١٨٫٣٥ جم
|