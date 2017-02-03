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انخفاض غير متوقع في سعر الدولار اليوم الجمعة 2017/2/3

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انخفاض غير متوقع في سعر الدولار اليوم الجمعة 2017/2/3 انخفاض غير متوقع في سعر الدولار اليوم الجمعة 2017/2/3

تراجعت الدولار وبشكل غير متوقع في بداية تعاملات اليوم في البنوك الخمسة الرئيسية العاملة في ، ولأول مرة يتروح ذلك الانخفاض ما بين 30 و 40 قرش بالمقارنة بالآيام الماضية .

سعر للدولار اليوم الجمعة بالبنوك :

 

البنك   شراء   بيع
HSBC.jpg

بنك HSBC

١٨٫٧٥ جم

١٩ جم

 
PIRAEUS.jpg

البنك الأهلي الكويتي (بيريوس)

١٨٫٧٥ جم

١٨٫٨٥ جم

 
BARAKA.jpg

بنك البركة

١٨٫٧٤ جم

١٨٫٩٣ جم

 
EBE.jpg

البنك المصري لتنمية الصادرات

١٨٫٧٢ جم

١٨٫٨٢ جم

 
ADIB.jpg

مصرف أبو ظبي الاسلامي

١٨٫٧ جم

١٨٫٨٥ جم

 
AUDI.jpg

بنك عودة

١٨٫٧ جم

١٨٫٨٥ جم

 
SAIB.jpg

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB

١٨٫٧ جم

١٨٫٨٥ جم

 
CAGRI.jpg

كريدي أجريكول

١٨٫٧ جم

١٨٫٨٥ جم

 
ALEX.jpg

بنك الاسكندرية

١٨٫٧ جم

١٨٫٧٨ جم

 
MIDB.jpg

بنك مصر إيران للتنمية

١٨٫٧ جم

١٨٫٨ جم

 
EGB.jpg

البنك المصري الخليجي

١٨٫٦٨ جم

١٨٫٨٨ جم

 
CIB.jpg

البنك التجارى الدولي CIB

١٨٫٦٥١ جم

١٨٫٧٥١ جم

 
NBG.jpg

البنك الأهلى اليونانى بمصر

١٨٫٦٥ جم

١٨٫٧٥ جم

 
BBE.jpg

بنك بلوم مصر

١٨٫٦٥ جم

١٨٫٧٥ جم

 
THEUBEG.jpg

المصرف المتحد

١٨٫٦ جم

١٨٫٧ جم

 
PBDAC.jpg

بنك التنمية والائتمان الزراعى

١٨٫٦ جم

١٨٫٧٥ جم

 
HDB.jpg

بنك التعمير و الاسكان

١٨٫٥٥ جم

١٨٫٦٥ جم

 
AAIB.jpg

البنك العربي الافريقي الدولي

١٨٫٥٥ جم

١٨٫٧٥ جم

 
SCBNK.jpg

بنك قناة السويس

١٨٫٥ جم

١٨٫٦ جم

 
FAISAL.jpg

بنك فيصل

١٨٫٤٥ جم

١٨٫٥ جم

 
BM.jpg

بنك مصر

١٨٫٣٥ جم

١٨٫٤ جم

 
BDC.jpg

بنك القاهرة

١٨٫٣٥ جم

١٨٫٤ جم

 
NBE.jpg

البنك الأهلي المصري

١٨٫٣ جم

١٨٫٣٥ جم

 

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