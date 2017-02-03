انخفاض غير متوقع في سعر الدولار اليوم الجمعة 2017/2/3

سمر العشري

تراجعت أسعار الدولار وبشكل غير متوقع في بداية تعاملات اليوم في البنوك الخمسة الرئيسية العاملة في مصر، ولأول مرة يتروح ذلك الانخفاض ما بين 30 و 40 قرش بالمقارنة بالآيام الماضية .

سعر للدولار اليوم الجمعة بالبنوك :

شبكةعيونالإخبارية

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