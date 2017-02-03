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الكاميرون تقهر غانا وتتأهل إلى النهائي .. تعرف علي التفاصيل و موعد مباراة نهائي امم افريقيا 2017

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الكاميرون تقهر غانا وتتأهل إلى النهائي .. تعرف علي التفاصيل و موعد مباراة نهائي امم افريقيا 2017 الكاميرون تقهر غانا وتتأهل إلى النهائي .. تعرف علي التفاصيل و موعد مباراة نهائي امم افريقيا 2017

في بداية المباراة استطاع " الكاميروني" السيطرة علي مجرى المباراة لصالحه في بناء الهجمات والهجوم علي مرمى غانا، ولكن المنتخب الغاني نجح في تصدي هجمات الأسد الكاميروني .

لاعيبة منتخب الكاميرون

في الشوط الثاني من المباراة ، تقدم "أسود الكاميرون" بالهدف الأول في الدقيقة 72 عن طريق اللاعب "ميشيل نجادو" بعد خطأ كبير من مدافع المنتخب الغاني "جون بوي" ، وذلك قبل أن يضيف اللاعب "كريستيان باسوجوج" الهدف الثاني في الدقيقة الاخيرة من عمر المباراة بهجمة مرتدة سريعة نجح في استغلالها المنتخب الكاميروني، لتنتهي المباراة لصالح المنتخب الكاميروني بهدفين مقابل لا شئ .

منتخب مصر

ويتأهل المنتخب الكاميروني ، ليلاقي المنتخب المصري في "نهائي امم افريقيا 2017" بالجابون يوم الأحد ال5 من فبراير في التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة .

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