بالفيديو || تعرف على اسعار بديل السيراميك ومميزاته وعيوبه وطريقة تركيبه

سمر العشري

فى الآونة الاخيرة شهدت اسعار مواد البناء واعمال التشطيبات المعمارية ارتفاعات كبيرة فى اسعارها خاصة اسعار السيراميك لما تربط به تلك الصناعة بخامات مستوردة من الخارج ،حيث بدأ البحث عن بدائل اخرى ومن بينها ارضيات الايبوكسى والتي سنتعرف على مميزاتها وعيوبها من خلال ما يلى :

تتميز انظمة ارضيات الايبوكسى بمقاومتها العالية للاحتكاك والخدش بالإضافة الى مقاومتها للانزلاق والمواد الكيمائية كما تتميز بسهولة التنظيف واشكالها ثلاثية الابعاد والعديد من المزايا الاخرى، حيث يتم انشاء ارضيات الايبوكسى عن طريق خلط مكوناتها قبل التركيب ويحتاج لفترة تتراوح ما بين العشرة الى الاثنتي عشرة ساعة حتى تصبح متينة تماماً .

وعل من ابرز عيوب الايبوكسى بندرة وجود المتخصصين فى تركيبه بالإضافة الى ان خاماته مستوردة من الخارج مما ادى الى ارتفاع اسعاره بشكل كبير حيث يبلغ سعر تركيب المتر ما بين المأتيين وخمسون الى الثلاثمائة جنيه بالنسبة للألوان السادة ،اما بالنسبة لسعر المثر ثلاثي الابعاد فيتراوح سعر المتر ما بين اربعمائة وخمسون الى الخمسمائة جنيه .

شبكةعيونالإخبارية

إعلان - Adsإعلان - Ads