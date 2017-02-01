وأبانت صور التقطها مرصد البركان في هاواي، الحمم اللزجة وهي تنسكب من علو يقارب المترين، إلى مياه المحيط، فيما ارتفعت سحب الدخان الكثيف فوق المكان ، واكتشف المرصد تصدعا في الجرف تخرج منه الحمم إلى المحيط، بدرجة حرارة تقارب المائتين مئوية، وفق ما نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وتتشكل الحمم من صخور ومعادن منصهرة، وتخرج في الثوران المنهمر للبركان، بدرجة حرارة تتراوح في العادة بين 700 و1200 درجة مئوية.

وذكر المرصد الأميركي، أن استمرار انسكاب الحمم من الجرف صوب البحر، تجعله معرضا للانهيار، الأمر الذي يعرض حياة من يقتربون منه للخطر، سواء كان ذلك في البر أو في البحر.