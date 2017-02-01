وأصدرت "الجمعية" التي تبيع هذه الشوكولاتة بيانا قالت فيه: "إن صحة وسلامة عملائنا أولوية لدينا"، وفق ما ذكرت صحيفة تلغراف.

وتابعت: "نشعر بالقلق بشأن شوكولاتة أرنب الفصح التي عثر فيها على بطارية صغيرة"، داعية من اشتروا هذا النوع من الشوكولاتة لإعادتها والحصول على ثمنها كاملا (جنيه استرليني واحد).

يشار إلى أنه تم بيع ما يزيد عن 3 آلاف قطعة من هذه الشوكولاتة في أنحاء بريطانيا خلال الفترة الماضية.