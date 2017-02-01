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الإعلان عن موعد غلق جميع صيدليات مصر

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الإعلان عن موعد غلق جميع صيدليات مصر الإعلان عن موعد غلق جميع صيدليات مصر

تسعيرة الأدوية الجديدة واعتراض نقابة الصيادلة

قررت نقابة الصيادلة الامتناع عن شراء الأدوية بالتسعيرة الجديدة، وذلك عقب الإنتهاء من إجتماع مجلس النقابة العامة للصيادلة مع نقابات الصيادلة الفرعية بالمحافظات، والذى اسفر عنه عدة قرارات، منها : الامتناع عن شراء أى دواء بالسعر الجديد، والذى سيطبق اعتبارا من 1/2/2017 حتى 10/2/2017 ، والتزامهم بالسعر القديم عن تلك الفترة.

 
قرارات جديدة تصدرها نقابة الصيادلة

تعليق اللافتات استعدادا للمسيرة

قامت نقابة الصيادلة بتعليق لافتات معبرة بها عن حالة الغضب إبان تنفيذ التسعيرة الجديدة للأدوية ، وذلك فى جميع مقار النقابات الفرعية ، فى إطار حرصهم الشديد على المهنة وما قد تلقاها من تعثرات.

 

خطابات موجهة لقسمى شرطة قصر النيل وقسم شرطة السيدة زينب

قامت النقابة العامة للصيادلة بإرسال خطابات لقسمى شرطة قصر النيل وقسم شرطة السيدة زينب، وذلك لاخطارهم بموعد المسيرة،المحدد انطلاقها من مقر النقابة العامة إلى مجلس الوزراء ومجلس النواب لعمل وقفة احتجاجية.

موعد مسيرة الصيادلة

حددت النقابة العامة للصيادلة موعد المسيرة فى السادس من فبراير  اعتراضا على السياسة الحالية في إدارة ملف الدواء.

مطالب الصيادلة

جاءت مطالب النقابة العامة للصيادلة كالاتى:

٠ اصدار قرار وزارى ملزم للشركات بارتجاع الأدوية منتهية الصلاحية.

٠ تطبيق القرار الوزاري الصادر برقم 499 لسنة 2012  والخاص بهامش ربح للصيدلى.

هامش ربح للصيدلى

٢٣%  للأدوية المحلية، ١٥%  للأدوية المستوردة ، مع زيادتها إلى ٢٥% للأدوية المحلية، ١٨% للأدوية المستوردة ، وذلك عند تسعير الأدوية خلال فترة ما بين ٣ : ٦ شهور ، أو الإلتزام بتنفيذ قرار ٤٩٩ كاملا.

مهلة للتنفيذ

أمهلت نقابة الصيادلة لجنة التفاوض مهلة  لاتخاذ التدابير اللازمة حيال قرارات النقابة  الصادرة عنها حتى العاشر من فبراير.

موعد إغلاق جميع صيدليات

حددت النقابة العامة للصيادلة موعد إغلاق جميع صيدليات مصر فى الثانى عشر من فبراير ويستمر الإضراب حتى صدور قرار من مجلس النقابة بعد متابعة التطورات.

 

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