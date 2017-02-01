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حقيقة عرض التلفزيون الإسرائيلي لمسلسل الأسطورة الذي أثار جدلا واسعا

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حقيقة عرض التلفزيون الإسرائيلي لمسلسل الأسطورة الذي أثار جدلا واسعا حقيقة عرض التلفزيون الإسرائيلي لمسلسل الأسطورة الذي أثار جدلا واسعا

تداولت بعض الأنباء في الفترة الماضية حول إذاعة التلفزيون الإسرائيلى مسلسل الأسطورة وذلك بعدما نشرت احدى القنوات الإسرائلية موعد إذاعة المسلسل عبر شاشتها وتسبب الخبر بتعجب وأندهاش المتحدث الرسمي بإسم مجموعة أم بي سي مازن الحايك خاصة وأن الشركة المنتجة للمسلسل شركة O3 هى واحدة من الشركات التابعة للمجموعة .

 

حقيقة الخبر

أوضح مازن الحايك لبرنامج ET بالعربي أن هذا الخبر عاري تمام من الصحة مؤكدا أنهم ليس لديهم أي نية لذلك ولايوجد أيضا أتصال بينهم وبين أي شخص إسرائيلي وأضاف أنه تأكد أن المجموعة لم ترتبط بأي عقود مع أسرائيل لذلك وصف كل ماسمعه من أحداث بالقرصنة لافتا أن أي مؤسسة إعلامية تقوم بعرض محتوى بدون أخذ أي حقوق يعتبر قرصنة .

 

وتابع الحايك أنه لا يمكن لجهة عربية أن تقاضي مؤسسة إسرائيلية مباشرة ولكن من الجائز أخذ أحكام من مكتب مقاطعة إسرائيل وهذا هو أهم شئ للحصول على إستحقاقات وحتى لا يكون ذلك تطبيعا مع أي جهة في إسرائيل وأنهم يدرسون حاليا أساليب تقديم الدعوة ويذكر أن مسلسل الأسطورة لاقى نجاحا كبيرا و شارك فيه نخبة كبيرة من ألمع النجوم منهم الفنان محمد رمضان والفنانة روجينا وغيرهم.

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