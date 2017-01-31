حظك اليوم برج الأسد الأربعاء 1/2/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

سمر العشري

برج الأسد

مهنياً: قد تشعر بالحزن أو الإحباط أو القلق، أو قد تشعر بالاضطراب أو الغضب وعدم القدرة على الإمساك بزمام الأمور، لا تجادل ولا تتدخّل في أمور لا تعنيك



عاطفياً: تمر حياتك بفترة من الرتابة، ويبدو كأن لا شيء مثيراً أو جديداً يطرأ عليه



صحياً: فترة من النشاط المكثف مع اقتراب فصل الربيع يحمل معه التعب، إلا انك تتمتع بالطاقة الكافية لتحمله

ابراج مكتوب

برج الأسد

ربما تغير تفكيرك اليوم بسبب إطلاعك على بعض المعلومات الجديدة ولكن بتواصلك مع الأصدقاء ومناقشتهم في تلك المعلومات قد تتغير الصورة أمامك تماما. تمهل وكن صبورا حتى تتأكد من معلوماتك وتعرضها على الآخرين قبل اتخاذ أي قرار تندم عليه فيما بعد.

شبكةعيونالإخبارية

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