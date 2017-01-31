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حالة من عدم الاستقرار فى الاحوال الجوية خلال الـ 72 القادمة

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حالة من عدم الاستقرار فى الاحوال الجوية خلال الـ 72 القادمة حالة من عدم الاستقرار فى الاحوال الجوية خلال الـ 72 القادمة

من خلال مداخلة عبر الهاتف مع السيد/ محمد شاهين  والذى شغل منصب وكيل مركز التحاليل الجوية وذلك من خلال برنامج "صباح الخير يا " والذى يبث عبر التليفزيون  المصري حيث اشار سيادته الى ان البلاد ستشهد خلال الاثنتين وسبعون ساعة القادمة حالة من عدم الاستقرار فى الحوال الجوية وتتثمل فى طقساً بارد فى فترات النهار على كافة محافظات البلاد وشديد البرودة  خلال فترات اليل والتي ستصل الى اقل من الصفر فى بعض المناطق بسيناء .كما ستزداد شدة البرودة فى المحافظات الساحلية .

اما بالنسبة لحالة البحار فقد وضح سيادته الى استمرار نشاط الرياح وارتفاع الموج فى البحرين الاحمر والابيض قد يصل  الى ارتفاع المترين تقريباً مما يعوق حركة الملاحة.

وتابع وكيل مركز التحاليل الجوية من خلال محادثته الهاتفية الى استمر تكاثف الشبورة المائية خاصة خلال الساعات الاولى من الصباح والتي ستصل الى الضباب وعدم انتظام الرؤية على الطرق السريعة ،واختتم حديثه مشيراً الى ضرورة توخى الحذر خاصة اثناء  قيادة السيارات كما ناشد المواطنين بضرورة اتخاذ التدابير الازمة لتفادى درجات الحرارة المنخفضة .

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