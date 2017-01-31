شاب يقتل والدتة ويمزقها بـ 20 طعنة بمنطقة الهرم ثم يقوم بالتوجة لأداء صلاة "الجماعة" بالمسجد

فى واقعة سردها يشبة سرد قصة من الخيال قام شاب يُدعى "محمد.ع" ويبلغ من العمر 27 عاماً وهو عامل ألومنتال بمشاهدة والدته أثناء مغادرتها للمنزل فقام بإستيقافها ودار بينة وبينها حديث مطول حول مساعدتة لكى يتزوج.

وقد كشفت التحريات الخاصة بالمباحث التابعة لمحافظة الجيزة، عن تلك المفاجأة الصادمة التى قتلت فيها سيدة عجوز على يد نجلها بداخل أحد الشقق المتواجدة بمنطقة الهرم، وذلك بعدما قام بتسديد نحو 20 طعنة بالكسين متفرقة بعدة أنحاء الجسد.

وقد طالب المتهم والدته قبل أن يقوم بقتلها أن تترك لة الشقة ليتخذها "عش الزوجية" وذلك على الرغم من أن تلك الشقة إيجار وليست ملك للأم وحينها نشبت بينهما مشادة كلامية، وتطورت تلك المشادة إلى مشاجرة، قام على إثرها ذلك الابن بأخذ سكيناً من المطبخ الخاص بالمنزل، وسدد 20 طعنة نافذة لجسد الأم، تاركا إياها غارقة في بركة من الدماء.

وأشارت التحريات التي أجرتها الجهات الأمنية تحت إشراف السيد اللواء خالد شلبي، وهو مدير الإدارة العامة للمباحث التابعة لمحافظة الجيزة، ونائبه السيد اللواء محمود خليل، إلى أن الجاني بعد أن قام بتلك الجريمة البشعة قام بالتوجه إلى أحد المساجد القريبة من المنزل، وقام بتأدية صلاة الظهر وصلاة العصر، وقد مكث بالجامع حتى موعد صلاة المغرب، ثم قام بالإنصراف إلى منزلهم القديم.

وتمكن السيد العميد بهاء سالم، من ضبط ذلك المتهم بأحد الأكمنة التى تم الإعداد لها بمحيط منزله القديم، وتم اقتياده إلى قسم الشرطة التابع لمنطقة الهرم، وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم.