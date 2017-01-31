بالفيديو | الإعلامي يوسف الحسيني : لو الإعلام قالك استحمل ارتفاع الأسعار قول له تعالى اصرف عليا

سمر العشري

انتشر فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي له الإعلامي يوسف الحسيني ،عن مقطع فيديو له من خلال برنامجه الجديد "بتوقيت القاهرة" المذاع على قنوات "أون تي في لايف" مساء امس الاثنين ، ليهاجم الأعلام المتصدر والمنحاز لغلاء الأسعار، حيث علق الحسيني على نوعية هذا الأعلام ، واكد الحسيني أن إعلام الموالي للأنظمة يركز على الإيجابيات ويتجاهل السلبيات.

وأضاف يوسف الحسيني ، أن إعلام الموالي للأنظمة يركز على الإيجابيات ويتجاهل السلبيات، ولو حدثت أزمة في الأسعار يخرجوا ليقولوا للناس؛ استحملوا..

متابعًا: "لما الإعلام يقولك كده؛ قول له تعالى اصرف عليا أنت" ، موكدا على الشعب المصري أن يبتعد عن النوعية من تلك الأعلام .

كما كشف يوسف الحسيني ، أنواع وسائل الإعلام في الدول العربية، مشيرًا إلي أنها ثلاثة "حزبية" و"أنظمة" و"خاصة " .