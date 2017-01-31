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مزارع بمحافظة قنا يطلق النار على زوجته واطفاله الخمسة وشقيقته

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مزارع بمحافظة قنا يطلق النار على زوجته واطفاله الخمسة وشقيقته مزارع بمحافظة قنا يطلق النار على زوجته واطفاله الخمسة وشقيقته

فى حادث أليم وقعت احداثه في محافظة قنا حيث اقدم مزارع على اطلاق النار على كلا من زوجته واطفاله بالإضافة الى شقيقته وسقطوا جميعهم جثثاً هامدة  ،مستخدما فى جريمته بندقية آلية وافرغ  جميع ما بخزينتها من طلقات فى اجساد المجنى عليهم .

وتعود تفاصيل الواقعة الى اخطاراً ورد الى مديرية امن قنا بوصول سبعة جثث الى مستشفى قنا العام وهى لكلا من ن – م  32 سنة و د – خ 26 سنة وخمسة اطفال تترواوح اعمارهم ما بين العامين الى الثمانية اعوام حيث وصلوا جميعاً الى المستشفى .

حيث انتقلت على الفور الاجهزة المعنية بمديرية امن قنا وتبين ان المجنى عليهم من قرية فاو التابعة لمركز دشنا بمحافظة قنا وتين ابضاً ان الجاني هو رب الاسرة ويدعى م – م  مزارع حيث اشارت التحريات المبدئية ان لديه اضطراب عقلي نتيجة ادمانه الكحوليات  وقام بإطلاق النيران على زوجته واطفاله وشقيقته حتى افرغ فيهم جميع ما بالبندقية الالية من رصاص  بدون مبرر .

هذا وقد قامت قوات الامن بالقبض على المتهم وقد انتابته حالة غريبة من البكاء والضحك فى آن واحد  حيث بدأت اجراءات التحقيق معه تميداً لعرضة على النيابة العامة لاستكمال التحقيقات .

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رئيس قسم الأخبار