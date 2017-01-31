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بالفيديو || شيرين عبد الوهاب ترسل نصف مليون جنية كاش وأخري شيك لعمرو أديب على الهواء

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بالفيديو || شيرين عبد الوهاب ترسل نصف مليون جنية كاش وأخري شيك لعمرو أديب على الهواء بالفيديو || شيرين عبد الوهاب ترسل نصف مليون جنية كاش وأخري شيك لعمرو أديب على الهواء

استعرض الإعلامي عمرو أديب، مبلغ نصف مليون جنيه "كاش" على الهواء ببرنامجه "كل يوم" المذاع عبر فضائية "أون تي فى" ، مشيراً إلى أن هذه الأموال أرسلتها الفنانة  عبد الوهاب، كتبرع لأعمال الخير بالإضافة إلى شيك آخر بنصف مليون جنيه لصالح مستشفى أبو الريش، وأضاف أديب أن الفنانة شيرين أرسلت هذه الأموال مع احد الأشخاص تنفيذا للوعد الذي قطعته على نفسها منذ أيام .
 

وتابع الإعلامي أديب ، أن الفنانة شرين عبد الوهاب أرسلت هذه الأموال  مع أحد الأشخاص تنفيذاً للوعد الذي قطعته على نفسها منذ أيام عقب المشادة التي وقعت بينها وبين الفنان ، وتابع: "انتفعنا بمليون جنيه من وراء الخناقة يا رب يتخانقوا كل يوم.. الفنانة شرين قالت أنها شعرت بأنها مؤثر فأرادت أن يكون التأثير في عمل الخير" .

 

واكد أديب انه تلقى اتصال هاتفيا من الشهر الجاري يوم 24\1\2017  من الفنانة شيرين عبد الوهاب ، أخبزته أنها تريد أن تكون موثرة في عمل الخير، موضحًا أن المطربة أخبرته أنها شعرت بتأثيرها في المجتمع بعدما صدر منها مؤخرًا في حق الهضبة عمرو دياب وحديثها عن المطربة أصالة.

 

 

 

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