بالفيديو || شيرين عبد الوهاب ترسل نصف مليون جنية كاش وأخري شيك لعمرو أديب على الهواء

سمر العشري

استعرض الإعلامي، مبلغ نصف مليون جنيه "كاش" على الهواء ببرنامجه "كل يوم" المذاع عبر فضائية "أون تي فى" ، مشيراً إلى أن هذه الأموال أرسلتها الفنانة، كتبرع لأعمال الخير بالإضافة إلى شيك آخر بنصف مليون جنيه لصالح مستشفى أبو الريش، وأضاف أديب أن الفنانة شيرين أرسلت هذه الأموال مع احد الأشخاص تنفيذا للوعد الذي قطعته على نفسها منذ أيام .

وتابع الإعلامي أديب ، أن الفنانة شرين عبد الوهاب أرسلت هذه الأموال مع أحد الأشخاص تنفيذاً للوعد الذي قطعته على نفسها منذ أيام عقب المشادة التي وقعت بينها وبين الفنان عمرو دياب، وتابع: "انتفعنا بمليون جنيه من وراء الخناقة يا رب يتخانقوا كل يوم.. الفنانة شرين قالت أنها شعرت بأنها مؤثر فأرادت أن يكون التأثير في عمل الخير" .