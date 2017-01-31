موعد مباراة مصر وبوركينا فاسو القادمة في الدوري النصف النهائي من كأس الأمم الإفريقيا

سمر العشري

حيث من المحدد اتمام مباراة مصر وبوركينا فاسو يوم الاربعاء الموافق 1 فبراير فى مباريات كأس أمم افريقيا 2017 النصف نهائي ، وتقام المباراة في الجابون ومن المقرر ان تبدأ المباراة في تمام الساعه الـ 9 بتوقيت القاهرة ، وكما نري علي ان تكون تلك المباراه مصيريه للمنتخب الوطنى لانها تتضمن منافسات النصف النهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية .