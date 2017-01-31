موعد مباراة مصر وبوركينا فاسو القادمة في الدوري النصف النهائي من كأس الأمم الإفريقيا

حيث من المحدد اتمام مباراة مصر وبوركينا فاسو يوم الاربعاء الموافق 1 فبراير فى مباريات كأس أمم افريقيا 2017 النصف نهائي ، وتقام المباراة في الجابون ومن المقرر ان تبدأ المباراة في تمام الساعه الـ 9 بتوقيت القاهرة ، وكما نري علي ان تكون تلك المباراه مصيريه للمنتخب الوطنى لانها تتضمن منافسات النصف النهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية .
وبمتابعه مباريات مصر القادمة في أمم إفريقيا 2017 ستكون الجماهير العربية علي موعد مع مباراة مصر وبوركينا فاسو القادمة في الدوري النصف النهائي من كأس الأمم الإفريقيا 2017 بعدما إستطاع المنتخب الوطنى الفراعنه التغلب علي فريق أسود الأطلسي منتخب المغرب بنتيجة بهدف الاعب كهربا في الدقائق الاخيرة من عمر المباراة لكى يتاهل المنتخب المصري للدور نصف النهائي من كأس الامم الافريقيا وينتظر موعداً لللمباراه القادمه أمام بوركينا فاسو.
والجدير بالذكر أن المنتخب الوطنى المصري قد حصل علي تأهل إلى دور الثمانية متصدرًا المجموعة الرابعة بفارق 7 نقاط، بعد التعادل مع مالى والفوز على كل من أوغندا وغانا ، وايضا بعد تفوقه علي المغرب في المباراة التي أقيمت مساء الاحد .
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