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ارتفاع سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 31/1/2017

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ارتفاع سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 31/1/2017 ارتفاع سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 31/1/2017

سمر العشري

قد وصلت الأسعار الخاصة بالعملات خلال التعاملات مقابل الجنيه المصري الي حالة من الإستقرار، و ذلك بعد سلسلة من الإرتفاعات و التي شهدتها بالأيام الماضية، وبخاصة سعر الريال السعودي الذي إستقر سعره بعد مظلة قلة الإقبال على شراؤه، وبرغم من حالة إستقرار أسعار صرف الريال السعودي بمقابل الجنيه إلا أنه ما زال أعلى عن معدله الطبيعي، الذي كان قد سجله أثناء الفترات التي مضت، كذلك لا يزال هناك فرق واضح في أسعار الريال بين البنوك ومكاتب الصرافة والسوق السوداء، ولا يزال الناس في حالة ترقب لوضع الريال بعد تعويم الجنيه المصري.

سعر الريال اليوم الثلاثاء بالبنوك :

البنك شراء   بيع    
HSBC.jpg

بنك HSBC

٥٫٠٣٩٢ جم

٥٫١١٢ جم

  
CAGRI.jpg

كريدي أجريكول

٥٫٠٢٦٧ جم

٥٫٠٩ جم

  
EGB.jpg

البنك المصري الخليجي

٥٫٠٢٤٧ جم

٥٫٠٥٤٧ جم

  
PIRAEUS.jpg

البنك الأهلي الكويتي (بيريوس)

٥٫٠٠٨٦ جم

٥٫٠٥٥٥ جم

  
SCBNK.jpg

بنك قناة السويس

٤٫٩٩٩٥ جم

٥٫٠٢٦١ جم

  
ADIB.jpg

مصرف أبو ظبي الاسلامي

٤٫٩٩ جم

٥٫٠٦٠٨ جم

  
THEUBEG.jpg

المصرف المتحد

٤٫٩٨٦٧ جم

٥٫٠٤ جم

  
BBE.jpg

بنك بلوم مصر

٤٫٩٨٦١٣٥ جم

٥٫٠١٢٧٩٩ جم

 
BM.jpg

بنك مصر

٤٫٩٨٦١ جم

٤٫٩٩٧ جم

 
AUDI.jpg

بنك عودة

٤٫٩٨٦١ جم

٥٫٠٢٦١ جم

 
NBE.jpg

البنك الأهلي المصري

٤٫٩٨٦١ جم

٤٫٩٩٩٥ جم

  
FAISAL.jpg

بنك فيصل

٤٫٩٨٦١ جم

٥٫٠٢٧٢ جم

  
ALEX.jpg

بنك الاسكندرية

٤٫٩٨٤٧٤ جم

٥٫٠٣٩٤٦ جم

  
SAIB.jpg

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB

٤٫٩٨ جم

٥٫٠٥ جم

  
AAIB.jpg

البنك العربي الافريقي الدولي

٤٫٩٧٩٣ جم

٥٫٠٢٨٩ جم

  
CIB.jpg

البنك التجارى الدولي CIB

٤٫٩٧٧٥ جم

٥٫٠١٤٩ جم

  
PBDAC.jpg

بنك التنمية والائتمان الزراعى

٤٫٩٤١٢ جم

٥٫٠٣٨ جم

  
BDC.jpg

بنك القاهرة

٤٫٩٣٤ جم

٥٫٠٠٢ جم

  
MIDB.jpg

بنك مصر إيران للتنمية

٤٫٨٩٩٦ جم

٥٫٠٤٦٤ جم

  
BARAKA.jpg

بنك البركة

٤٫٨٦٢٢ جم

٥٫٠٩٥٦ جم

  
NBG.jpg

البنك الأهلى اليونانى بمصر

٤٫٧٩٥٩ جم

٤٫٩١٣١ جم

  
HDB.jpg

بنك التعمير و الاسكان

٤٫٢٠٠١ جم

٥٫١٤٣ جم

 

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