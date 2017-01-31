أسعار العملات اليوم في بنك مصر الثلاثاء 31/1/2017 واتفاع جديد في سعر اليورو

سمر العشري

وصل سعر اليورو اليوم في بنك مصر مقابل الجنيه إلى ١٩٫٩٣٠٥ جنيه مقابل الشراء، في حين وصل سعر البيع إلى ٢٠٫٠٩٧٤ جنيه، فيما يعد تغيرا جديدا لسعر اليورو، منذ قرار تعويم الجنيه من البنك المركزي المصري .

أسعار العملات في بنك مصر اليوم الثلاثاء :

العملة بنكنوت تحويل شراء بيع شراء بيع دولار أمريكي 18.7 18.75 18.7 18.75 يورو ١٩٫٩٣٠٥ ٢٠٫٠٩٧٤ 20.067649 20.184375 جنيه إسترليني 23.6069 23.7294 23.618683 23.74125 فرنك سويسري 18.6944 18.7819 18.703739 18.791341 كرون دنماركي 2.6974 2.7129 2.69871 2.714244 دينار كويتي 61.3316 61.485 61.329436 61.515748 ريال سعودي 4.9863 4.9972 4.986093 4.999733 دينار أردني 26.3975 26.4586 26.396591 26.471834 دينار بحريني 49.6021 49.7072 49.600385 49.73211 ريال قطري 5.1357 5.1465 5.13549 5.149118 ريال عماني 48.5727 48.6744 48.570989 48.698769 درهم الإمارات العربية 5.0912 5.1023 5.091028 5.104819 كرون سويدي 2.1165 2.1279 2.11752 2.128964 كرون نرويجي 2.2444 2.2583 2.245535 2.259417 دولار كندي 14.2824 14.3562 14.289582 14.363414 دولار استرالي 14.126 14.2129 14.133043 14.22 ين ياباني 16.4323 16.5744 16.440554 16.582648

أسعار العملات اليوم الثلاثاء في السوق السوداء :

وفي المقابل استقر سعر العملة الأمريكية في السوق السوداء لتداول العملات إلى 19.25 جنيه للشراء مقابل 19.50 جنيه للبيع، وتشير التوقعات أن الأسعار ستصعد خلال الأيام القليلة القادمة، ولن تعود إلى الوراء، بسبب عودة الاستيراد الذي سيفتح الباب على مصراعيه نحو صعود جديد للعملات .

شبكةعيونالإخبارية

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