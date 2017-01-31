أسعار العملات اليوم في بنك مصر الثلاثاء 31/1/2017 واتفاع جديد في سعر اليورو

وصل سعر اليورو اليوم في بنك مصر مقابل الجنيه إلى ١٩٫٩٣٠٥ جنيه مقابل الشراء، في حين وصل سعر البيع إلى ٢٠٫٠٩٧٤ جنيه، فيما يعد تغيرا جديدا لسعر اليورو، منذ قرار تعويم الجنيه من البنك المركزي المصري .
أسعار العملات في بنك مصر اليوم الثلاثاء :
|العملة
|بنكنوت
|تحويل
|شراء
|بيع
|شراء
|بيع
|دولار أمريكي
|18.7
|18.75
|18.7
|18.75
|يورو
|١٩٫٩٣٠٥
|٢٠٫٠٩٧٤
|20.067649
|20.184375
|جنيه إسترليني
|23.6069
|23.7294
|23.618683
|23.74125
|فرنك سويسري
|18.6944
|18.7819
|18.703739
|18.791341
|كرون دنماركي
|2.6974
|2.7129
|2.69871
|2.714244
|دينار كويتي
|61.3316
|61.485
|61.329436
|61.515748
|ريال سعودي
|4.9863
|4.9972
|4.986093
|4.999733
|دينار أردني
|26.3975
|26.4586
|26.396591
|26.471834
|دينار بحريني
|49.6021
|49.7072
|49.600385
|49.73211
|ريال قطري
|5.1357
|5.1465
|5.13549
|5.149118
|ريال عماني
|48.5727
|48.6744
|48.570989
|48.698769
|درهم الإمارات العربية
|5.0912
|5.1023
|5.091028
|5.104819
|كرون سويدي
|2.1165
|2.1279
|2.11752
|2.128964
|كرون نرويجي
|2.2444
|2.2583
|2.245535
|2.259417
|دولار كندي
|14.2824
|14.3562
|14.289582
|14.363414
|دولار استرالي
|14.126
|14.2129
|14.133043
|14.22
|ين ياباني
|16.4323
|16.5744
|16.440554
|
16.582648
أسعار العملات اليوم الثلاثاء في السوق السوداء :
وفي المقابل استقر سعر العملة الأمريكية في السوق السوداء لتداول العملات إلى 19.25 جنيه للشراء مقابل 19.50 جنيه للبيع، وتشير التوقعات أن الأسعار ستصعد خلال الأيام القليلة القادمة، ولن تعود إلى الوراء، بسبب عودة الاستيراد الذي سيفتح الباب على مصراعيه نحو صعود جديد للعملات .إعلان - Ads إعلان - Ads