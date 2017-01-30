أطعمة تزيد السعادة.. تعرفي عليها

سمر العشري

يمكننا زيادة الإحساس بالسعادة من خلال تناول أطعمة معينة لما لها من تأثير على صحة الإنسان النفسية والجسدية وهو أمر مثبت علميا، لذلك لا تفوتي هذه الفرصة. تابعي معنا هذا المقال لتضمني جرعة زائدة من السعادة في حياتك اليومية!

جوز الهند : يحتوي على دهون تحسن المزاج وتحفز المخ على العمل.

يحتوي على دهون تحسن المزاج وتحفز المخ على العمل. الطماطم : من أبرز مضادات الأكسدة التي تحمي المخ، كما تقوم بامتصاص مادة الليكوبين التي تؤثر ايجابيا على المزاج.

: من أبرز مضادات الأكسدة التي تحمي المخ، كما تقوم بامتصاص مادة الليكوبين التي تؤثر ايجابيا على المزاج. اللبنة : تحتوي على البوتاسيوم، المغنيزيوم والفيتامين بي مما يساعد على إطلاق شحنات الشعور بالسعادة من الدماغ.

: تحتوي على البوتاسيوم، المغنيزيوم والفيتامين بي مما يساعد على إطلاق شحنات الشعور بالسعادة من الدماغ. الشوكولاتة الداكنة : تزيد من القدرة على التركيز والتحصيل وضخ الدم إلى الدماغ.

تزيد من القدرة على التركيز والتحصيل وضخ الدم إلى الدماغ. البحريات : مثل سمك التونة، المحار والسردين، التي تساعد على إطلاق هرمون السعادة وتحسن أداء المخ والغدة الدرقية.

: مثل سمك التونة، المحار والسردين، التي تساعد على إطلاق هرمون السعادة وتحسن أداء المخ والغدة الدرقية. النشويات : تزيد من معدل إفراز هرمون السروتونين في الدم، مما يمنحك إحساسا بالهدوء والراحة.

: تزيد من معدل إفراز هرمون السروتونين في الدم، مما يمنحك إحساسا بالهدوء والراحة. السبانخ والبروكولي : من أكثر الأطعمة التي تزيد من الشعور بالسعادة، حيث تحتوي على نسبة عالية من الفوليك أسيد الذي يساعد على إفراز السروتونين الذي يحسن المزاج.

: من أكثر الأطعمة التي تزيد من الشعور بالسعادة، حيث تحتوي على نسبة عالية من الفوليك أسيد الذي يساعد على إفراز السروتونين الذي يحسن المزاج. عائلة التوت : الفراولة، التوت الأحمر، التوت الأسود والأزرق، يتضمن التوت مضادات الأكسدة وفيتامين سي وهي مضادات فعالة ضد القلق والتوتر.

: الفراولة، التوت الأحمر، التوت الأسود والأزرق، يتضمن التوت مضادات الأكسدة وفيتامين سي وهي مضادات فعالة ضد القلق والتوتر. البيض : غني بالعديد من العناصر الغذائية مثل الزنك، الكالسيوم والأوميغا3، ناهيك عن فيتامين بي المركب والدهون الصحية التي تساعد على تقليل التوتر والضغط.

: غني بالعديد من العناصر الغذائية مثل الزنك، الكالسيوم والأوميغا3، ناهيك عن فيتامين بي المركب والدهون الصحية التي تساعد على تقليل التوتر والضغط. العسل الأسود : يتضمن كمية كبيرة من السكر الذي يمد الجسم بالحيوية والطاقة، ناهيك عن محاربة الشعور بالاكتئاب والحزن.

: يتضمن كمية كبيرة من السكر الذي يمد الجسم بالحيوية والطاقة، ناهيك عن محاربة الشعور بالاكتئاب والحزن. القهوة : تتضمن مادة الكافيين التي تنشط الجهاز العصبي ومحفزا على تخليصه من التعب والإجهاد ومنح إحساس بالهدوء والسعادة. كما تتضمن القهوة نسبة عالية من السكر تساهم في رفع مستوى هرمون السيروتونين المنظم لمزاج الإنسان.

: تتضمن مادة الكافيين التي تنشط الجهاز العصبي ومحفزا على تخليصه من التعب والإجهاد ومنح إحساس بالهدوء والسعادة. كما تتضمن القهوة نسبة عالية من السكر تساهم في رفع مستوى هرمون السيروتونين المنظم لمزاج الإنسان. الموز : يساعد على زيادة قدرة الدماغ على تعزيز وإفراز هرمون السيروتونين الذي يقضي على الاكتئاب ويقود إلى الضحك.

: يساعد على زيادة قدرة الدماغ على تعزيز وإفراز هرمون السيروتونين الذي يقضي على الاكتئاب ويقود إلى الضحك. الشاي الأخضر: يساهم في تهدئة الأعصاب، التقليل من الضغط العصبي والشعور بالسعادة.

شبكةعيونالإخبارية

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