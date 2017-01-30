وصول الموت إلى كواليس مسرح مصر والجميع ينعون “رودي” بمزيد من الأسى

على الرغم من أن افراد مسرح مصر يعتبرون هم من اكثر الاشخاص التي تبث السعادة والفرح بجميع البيوت المصرية الا انهم الان يعيشون حالة من الحزن والاسى بعد فقدانهم لشخصية عزيزة عليهم جميعا وهي الطفلة العاشقة لهم “رودي” ولذلك فقد نشر النجم الشاب ابرام سمير احد اهم نجوم مسرح مصر عدد من الصور التي جمعته مع هذه الطفلة الراحلة وقد نعاها بعدد من السطور والكلمات المؤثرة.

ومنها انهم افتقدوا ضحكتها الدائمة ووجهها البشوش على الرغم من الالم الذي كان يسكن جسدها كما وجه لها ابرام بعض الكلمات ليقول لها انه كان دائما يتعلم منها الكثير والكثير وان اهم شئ اكتسبه منها هو التفاؤل والايمان الشديد حتى انه نشر لها صورة تجمعه معها وكانت هذه الصورة قبل ان تجرى لها احدى العمليات الجراحية.

وعلى الرغم من ذلك فانها كانت في منتهى التفاؤل والحيوية وقد قام عدد اخر من نجوم مسرح مصر بنشر بعض الصور التي تجمعهم معها ايضا وقالوا انها كانت من عاشقي نجوم مسرح مصر وكانت دائما الحضور الى كواليس المسرح حتى انهم كانوا يعدونها فردا من بينهن وقد نعوا “رودي ” بمزيد من الاسى والالم داعين الله ان يعينهم على فراقها.









