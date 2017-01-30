أخبار عاجلة

مساء dmc - أسامة كمال : أحزني جداً إن عدد عربيات التليفزيون أكثر من عربيات الإسعاف -
مساء dmc - ناجح إبراهيم : التفجيرين يحملا بصمة داعش ومتوقع محاولة تكراره بدون تعليمات من القيادات -
مساء dmc - الإعلامي / أسامة كمال :أتقدم بخالص العزاء للشعب المصري بإسمي وبإسم أسرة dmc -
تأجل مباراة دورتموند وموناكو بـ«الشامبيونز ليج».. وغدًا موعدها الجديد -
انفجار 3 عبوات ناسفة قرب حافلة دورتموند -
تشكيل يوفنتوس لمواجهة برشلونة بـ«الشامبيونز ليج» -
مساء dmc - الإعلامي / أسامة كمال : الرئيس السيسي عنده حق والكلام اللي قاله مش تطيب خاطر المصريين -
ستاد مصر: لقاء مع حسام البدرى المدير الفنى لفريق الأهلى وحديث عن سياسة التدوير المتبعه مع اللاعبين -
عاجل| مصادر أمنية تكشف عن مفاجأة كبرى تبرأ المتهم بتفجير كنيسة مارمرقس بالأسكندرية -
ستاد مصر: تحليل الأداء الفنى والتكتيكى لمباراة الاتحاد والأهلى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير

وصول الموت إلى كواليس مسرح مصر والجميع ينعون “رودي” بمزيد من الأسى

Google+ Print
وصول الموت إلى كواليس مسرح مصر والجميع ينعون “رودي” بمزيد من الأسى وصول الموت إلى كواليس مسرح مصر والجميع ينعون “رودي” بمزيد من الأسى

على الرغم من أن افراد يعتبرون هم من اكثر الاشخاص التي تبث السعادة والفرح بجميع البيوت المصرية الا انهم الان يعيشون حالة من الحزن والاسى بعد فقدانهم لشخصية عزيزة عليهم جميعا وهي الطفلة العاشقة لهم “رودي” ولذلك فقد نشر النجم الشاب ابرام سمير احد اهم نجوم مسرح مصر عدد من الصور التي جمعته مع هذه الطفلة الراحلة وقد نعاها بعدد من السطور والكلمات المؤثرة.

 

 

ومنها انهم افتقدوا ضحكتها الدائمة ووجهها البشوش على الرغم من الالم الذي كان يسكن جسدها كما وجه لها ابرام بعض الكلمات ليقول لها انه كان دائما يتعلم منها الكثير والكثير وان اهم شئ اكتسبه منها هو التفاؤل والايمان الشديد حتى انه نشر لها صورة تجمعه معها وكانت هذه الصورة قبل ان تجرى لها احدى العمليات الجراحية.

 

وعلى الرغم من ذلك فانها كانت في منتهى التفاؤل والحيوية وقد قام عدد اخر من نجوم مسرح مصر بنشر بعض الصور التي تجمعهم معها ايضا وقالوا انها كانت من عاشقي نجوم مسرح مصر وكانت دائما الحضور الى كواليس المسرح حتى انهم كانوا يعدونها فردا من بينهن وقد نعوا “رودي ” بمزيد من الاسى والالم داعين الله ان يعينهم على فراقها.





 

 

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

مدير عام الموقع

مواضيع متعلقة
عيش الليلة - "لعبة بدون كلام" مع النجمة لوسي والفنان أحمد زاهر بمشاركة نجم مسرح مصر

عيش الليلة - "لعبة بدون كلام" مع النجمة لوسي والفنان أحمد زاهر بمشاركة نجم مسرح مصر

عيش الليلة - نجم مسرح مصر يغني أغنية "خبيني" والنجمة لوسي وأحمد زاهر يرقصوا سلو" مع أشرف عبد الباقي

عيش الليلة - نجم مسرح مصر يغني أغنية "خبيني" والنجمة لوسي وأحمد زاهر يرقصوا سلو" مع أشرف عبد الباقي

بالصور .. نجوم مسرح مصر يحتفلون بعيد ميلاد حمدي الميرغني بهذه الطريقة

بالصور .. نجوم مسرح مصر يحتفلون بعيد ميلاد حمدي الميرغني بهذه الطريقة