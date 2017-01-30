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◙|شاهد| اكتشاف جديد لوكالة «ناسا»: سكان المريخ عاشوا في أبنية مكونة من 16 طابقًا

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◙|شاهد| اكتشاف جديد لوكالة «ناسا»: سكان المريخ عاشوا في أبنية مكونة من 16 طابقًا ◙|شاهد| اكتشاف جديد لوكالة «ناسا»: سكان المريخ عاشوا في أبنية مكونة من 16 طابقًا

عرضت وكالة الفضاء الأمريكية «ناسا» صورا لما قالت عنه إنها «جدران» عملاقة طبيعية تم اكتشافها على سطح كوكب المريخ.

وقد التقطت هذه الصورة من قبل وحدة استطلاع المريخ Obriter بواسطة كاميرا فائقة الحساسية، وتم العثور على الجدران بالقرب من موقع «ميدوسا فوسا» المعروف لعلماء وباحثي كوكب المريخ، حسبما جاء في موقع sputniknews.

وقد أظهرت الصور الملتقطة أن ارتفاع العديد من الجدران يوازي جدران طابقية مؤلفة من حوالي 16 طابقا.

 

ولهذه الجدران مثيل على سطح كوكب الأرض، إذ أنها تبدو مثل الأشياء المجسمة التي يبلغ طولها 10 أمتار وتقع في ولاية نيو مكسيكو الأمريكية.

ويعتقد متخصصون في «ناسا» أن هذه الجدران قد ظهرت بعد عملية تآكل التربة المريخية لسنوات، ولكن ليس بسبب الحمم البركانية التي بدورها كانت سببل لظهور هذه الأشكال المماثلة على كوكبنا الأرزق.

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رئيس قسم الأخبار