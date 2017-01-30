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شاهد.. أصحاب المعاشات يوجهون رسالة عاجلة لـ«السيسي»

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شاهد.. أصحاب المعاشات يوجهون رسالة عاجلة لـ«السيسي» شاهد.. أصحاب المعاشات يوجهون رسالة عاجلة لـ«السيسي»

قال أحد المشاركين في تظاهرات اليوم لأصحاب المعاشات يدعى ” سعيد خليل”، مناشداً رئيس الجمهورية بضرورة رفع مرتباتهم من خلال علاوة انقاذ للدخل المنخفض لهم، وخاصة بعد تدني القيمة الفعلية للجنيه المصري، وذلك بعد قرار البنك المركزي بتعويم الجنيه، وزيادة حدة التضخم في المنتجات بالسوق المصرية.

واضاف ” خليل” من خلال تصريحات له أن مرتب المعاش لا يكفي للعلاج ومستلزمات الحياة اليومية، مؤكداً أن لابد من استثمار فلوس معاشاتهم بشكل جيد، أنهم يطالبون برفع المعاشات حتى يتسنى لهم العيش بحياة كريمة، وذلك بعد عطائهم الكبير للدولة، وأنهم يستحقون التكريم.

 

وكان مجموعة من رجال المعاشات قد نظموا وقفه احتجاجية اليوم أمام حزب التجمع، وذلك من أجل المطالبة بتحسين أحوالهم المادية.

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