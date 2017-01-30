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تعليق بسمة بوسيل زوجة تامر حسنى على خسارة منتخب بلدها أمام مصر وكيف كان رد فعل زوجها

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تعليق بسمة بوسيل زوجة تامر حسنى على خسارة منتخب بلدها أمام مصر وكيف كان رد فعل زوجها تعليق بسمة بوسيل زوجة تامر حسنى على خسارة منتخب بلدها أمام مصر وكيف كان رد فعل زوجها

فى ظل توالى ردود الأفعال والتصريحات الخاصة من المشاهير على فوز المصري على نظيره المنتخب المغربي في مبارة امس التي أفيمت فى الربع النهائي لتصفيات الأمم الأفريقية والتي تم خلالها تصعيد المنتخب المصري للدور النصف النهائي بعد الهدف الذي احرز محمود عبدالمنعم الشهير بكهرباء  فقد شهدت مواقع التواصل الاجتماعي تعليقات كثيرة من قبل مشاهير الأعلام

والتي كان من بينها تعليق بسمة بوسيل زوجة الفنان تامر حسنى على نتيجة المبارة من خلال حسابها الشخصي على موقع انستجرام حيث علقت قائلة  “أداء متميز واكتر من رائع للمنتخب المغربي، انشاء الله حظ موفق المرة القادمة، ومبروك لمصر”جدير بالذكر أن الفنانة بسمة بوسيل هي بالأساس مغربية وتجمل الجنسية المغربية إلا أنها تقيم إقامة كاملة ودائمة بجانب زوجها وابنتها الوحيدة

أما عن موقف الفنان تامر حسنى وتعليقه على المبارة والفوز الذي حققه الفراعنة فقد صرح من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلا “ألف ألف ألف مبروووووووك منتخبنا الوطني أبطال وإفريقيا إن شاء الله شرفتونا يا رجاله الله أكبر يارب دائماً للأمام.”وانهالت بعدها المشاركات بالتعليقات من قبل جمهور تامر والتى جاءت اغلبها حول فرحة الجميع بالنتيجة التى اثلجت صدور المصريين

 

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