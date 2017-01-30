بالفيديو| الإبراشي يفضح مستندات تثبت إهدار رئيس البرلمان المصري 57 مليون جنيه في شراء سيارات خاصة

سلسلة الفساد المالي في مصر وإهدار المال العام لا تتوقف ولا تنقطع على الإطلاق ، فيوما تلو الأخر تخرج بعض المستندات التي تفضح بعض الممارسات الغير قانونية من قبل كبار المسؤلين تجاه المال العام الذي يهدر بدون أي وجه حق على الإطلاق، لتكون المحصلة في النهاية هي معاناة المواطن المصري من نقص الرواتب وقلة وسوء الخدمات بسبب ضعف التمويل .

فخلا حلقته ليلة امس الأحد الموفق 29/1/2017، فضح الإعلامي الشيهر وائل الإبراشي عبر برنامجه الذي يقدمه على فضائية دريم المصرية بعض المستندات التي تشير إلى إهدار نحو 57 مليون جنيه مصري من قبل رئيس البرلمان المصري في شراء سيارات خاصة برئاسة المجلس بالاضافة الى نفقات تنقلات غير طبيعية على الإطلاق.

حيث أشارت المستندات التي نشرها الإبراشي إلى شراء ثلاث سيارات فارهة لرئيس المجلس ووكيله بمبلغ 18 مليون جنيه مصري ، بالإضافة إلى شراء 9 سيارات أخرى تقدر بنحو 39 مليون جنيه مصري ، ليكون إجمالي المبلغ المهدر في شراء سيارات فارهة وباهظة الثمن هو 57 مليون جنيه مصري.

وأضاف الإبراشي إلى أن المستندات تثبت قيام رئيس المجلس يتخصيص مبلغ 22 مليون جنيه مصري أخرى تحت بند تنقلات للمجس وأعضاءه ، ويأتي هذا على خلفية قيام النائب محمد أنور بتوجيه سؤال للدكتور علي عبد العالي رئيس مجلس الشعب المصري بخصوص شراء ثلاث سيارات فارهة وتمويلها من المال العام .

شبكةعيونالإخبارية

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