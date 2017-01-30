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بالصور : القبض على أخطر دجال في مصر : ذيع صيته بين السائحين ويدعي جلب الحبيب وإرجاع المطلقات وعلاج البرود الجنسي

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بالصور : القبض على أخطر دجال في مصر : ذيع صيته بين السائحين ويدعي جلب الحبيب وإرجاع المطلقات وعلاج البرود الجنسي بالصور : القبض على أخطر دجال في مصر : ذيع صيته بين السائحين ويدعي جلب الحبيب وإرجاع المطلقات وعلاج البرود الجنسي

تنتشر أعمال السحر والشعوذة في مختلف نواحي وتتنوع أشكالها، ولكن قليلا ما نجد “دجال” يذاع صيته وتنتشر شهرته لدرجة تمتعه بشهرة واسعة بين السائحين العرب والأجانب وليس المصريين فقط، يتردد علي أكبر فنادق القاهرة، يقنع ضحاياه بقدرته علي جلب الحبيب وفك السحر وتزويج العانس وعلاج البرود الجنسي، يستخدم مواد غير مألوفة في النصب، فما هي قصته وكيف تم القبض عليه ؟ .

 
إبراهيم النسر
إبراهيم النسر

“إبراهيم النسر” أخطر دجال في مصر 

هو “خليل.خ” -وشهرته إبراهيم النسر-، يقيم في منطقة الوراق، يقوم بممارسة أعمال السحر والشعوذة وإنشاء صفحات علي مواقع التواصل الإجتماعي للترويج للدجل والشعوذة، يدعي جلب الحبيب، إرجاع المطلقات، علاج البرود الجنسي، تزويج العانس، فك السحر بجميع أنواعه، يتردد على أكبر فنادق القاهرة وذيع صيته بين السائحين .

 

إلي جانب إستخدامه صفحات التواصل الإجتماعي للترويج لأعمال الدجل والشعوذة، يقوم أيضا بممارسة الرذيلة مع السائحين العرب بدعوي فك العجز الجنسي بعد إيهامهم بأن العمل السفلي تم فكه .

إبراهيم النسر يستخدم فيس بوك للترويض للشعوذة

القبض عليه متلبسا وعند استجوابه رد قائلا “أكل العيش مر”

 الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار تمكنت برئاسة اللواء طه بيومي من القبض على أخطر دجال في مصر بأحد الفنادق الشهيرة وسط القاهرة، وتم القبض عليه متلبسا . 

حيث وجدت قوات الشرطة بحوذة “إبراهيم النسر” زجاجة مسك أبيض، زجاجة زيت أحمر يوهم الضحية أنه “زئبق أحمر”، مسحوق لبان “دكر”،سبحة خشبية كبيرة، مجموعة من الأحجار المختلفة، بخور علي شكل ثعابين وأرانب وبيض .
وعند مواجهته، اعترف “إبراهيم النسر” بما هو منسوب إليه قائلا :”أكل العيش مر، وأنا بشتغل من بدرى ومحدش اشتكى منى” .

إبراهيم النسر يستخدم فيس بوك للترويض للشعوذة
إبراهيم النسر يستخدم فيس بوك للترويض للشعوذة

وبعد القبض عليه، تم حبسه 4 أيام لحين استكمال التحقيقات .

 

 

 

 

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