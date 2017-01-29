باحث فرنسي حفاضات الأطفال بها سم قاتل

وأضاف الباحث أن الحفاضات تحتوى على مركبات كيميائية تتكون من حلقات أروماتية مدموجة تؤدى إلى إضطراب في الجهاز الهرموني طبقا للتحليلات الذي جري على ستين مليون مستخدم لهذه الحفاضات كما أن الحفاضات تتكون من سكر النباتات سليولوز وألياف من الخشب وجيل للإمتصاص يتكون من مادة بلاستيكية وتأتى المواد السامة من المنتجات الكيميائية المستخدمة أثناء الإنتاج من بينها مُبيضَات ومبيدات حشرية مستخدمة في الزراعة ضارة بالصحة.