باحث فرنسي حفاضات الأطفال بها سم قاتل

حذر “فيكتور سونديه” باحث فرنسي من خطورة إستخدام حفاضات الأطفال الرضع مشيرا الى وجود مكونات تحتوي على مواد سامة تصيب الأطفال وذلك بعد قيامه بدراسة علمية وتجربية أجرها مع بعض الباحثين والعلماء بجامعة باريس وتم نشرها في مجلة “ماجازين الفرنسية الشهيرة”.
قام الباحث بعدة إختبارات على 12 حفاضة مختلفة المنتج والشركة وإكتشف أن من بينهم 10 حفاضات تحتوي على مادة تضر الأطفال وغير مرغوب فيها وهي مكونات “تولوين أو ستايرين” كما تم إكتشاف علامات للمبيدات الحشرية مثل “جليفوسات” الأمر الذي يشير لإصابات خطيرة.
وأضاف الباحث أن الحفاضات تحتوى على مركبات كيميائية تتكون من حلقات أروماتية مدموجة تؤدى إلى إضطراب في الجهاز الهرموني طبقا للتحليلات الذي جري على ستين مليون مستخدم لهذه الحفاضات كما أن الحفاضات تتكون من سكر النباتات سليولوز وألياف من الخشب وجيل للإمتصاص يتكون من مادة بلاستيكية وتأتى المواد السامة من المنتجات الكيميائية المستخدمة أثناء الإنتاج من بينها مُبيضَات ومبيدات حشرية مستخدمة في الزراعة ضارة بالصحة.