بالفيديو| البامبرز المغشوش يملىء الأسواق ويسبب لطفلة حرق فى الجلد ويصنع منه المراتب غالية الثمن

فيتم جمع البامبرز المستعمل من القمامة، وتأخذه شركات بير السلم لتقوم بتصنيعه وتضعه فى أكياس مغلفة ويباع فى الأسواق، فتضررت بالفعل سيدة من البامبرز فتم إصابة طفلتها بحرق جلدي من الحفاضة، وتقول السيدة أنها تستخدم هذه الحفاضة لطفلتها منذ 4 سنوات ولكن لأول مرة تصيب طفلتها بهذا الحرق الجلدي ولكن تدافع الشركة عن منتجها وتقول أن السيدة هى السبب فتصمم وضع البامبرز لطفلتها حتى بلغت 4 سنوات.

والشىء الأكثر صدمة أن هناك مصنعين بير السلم يقومون بتصنيع الحفاضات مرة أخرى وبيعها بسعر رخيص جداً، وقد كشف ذلك فريق من برنامج ” مين المسؤول “على قناة التحرير حيث قام عدة أشخاص بتمثيل أنهم تاجرين لتصنيع البامبرز المستعمل وقد كشفوا خلال ذلك حقائق صادمة.

والمفجأة الكبرى أنه يتم وضع البامبرز المستعمل فى القطن ويوضع فى المراتب التى تباع فى المحلات بأسعار غالية جداَ، وتم لقاء إمبراطور صناعة البامبرز المغشوش الذى يقلد أي ماركة من البامبرز، فقال عن ذلك التصنيع أنه يقوم بشراء المادة التى تستخدمها شركة كبيرة فى تصنيع البامبرز ويضع المادة فتمنع التسريب ولكن هذه المادة درجة ثانية.