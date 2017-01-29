حظك اليوم برج القوس الإثنين 30/1/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

سمر العشري

برج القوس

مهنياً: تحتفل بمناسبات سعيدة وتشعر بالحرية، تتخلّص من قيد، وتحاول الانطلاق بمشروع كبير حديث وفريد من نوعه، تعلق عليه أملاً كبيراً لبناء مستقبلك المهني



عاطفياً: اللعب بالنار خارج إطار علاقتك بالشريك قد يؤدي بك إلى مشاكل كبيرة لن تكون عابرة



صحياً: حاول ان تجد أوقاتاً للراحة حتى لو كانت انهماكاتك كثيرة، فالعمر ينتهي والعمل لا ينتهي

ابراج مكتوب

برج القوس

لديك رغبة ملحة اليوم في السيطرة على الأمور واتخاذ القرارات ولكن قد يؤدي تعدد المسؤوليات إلى شعورك بالتوتر إلى حد ما. إذا شعرت بذلك فحاول أن تؤجل تلك القرارات للغد لكي لا تندم. ركز اليوم على التحكم في أعصابك وتصرفاتك أثناء تعاملك مع من حولك.

شبكةعيونالإخبارية

إعلان - Adsإعلان - Ads