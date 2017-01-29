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حظك اليوم برج الثور الإثنين 30/1/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

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حظك اليوم برج الثور الإثنين 30/1/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى حظك اليوم برج الثور الإثنين 30/1/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

برج الثور

مهنياً: نجاحك الباهر في العمل يزعج بعضهم ويفرح بعضهم الآخر، وهذا طبيعي حين تكون في دائرة الضوء

عاطفياً: محاولات مساعدة الشريك يجب أن تتواصل حتى النهاية، ولا تستسلم للعراقيل مهما تكن صعبة


صحياً: يستحسن ممارسة بعد أنواع الرياضة للتخلص من إرهاق العمل والتوترات العصبية

 

ابراج مكتوب

 

برج الثور

يتعين عليك اليوم أن تنتبه لأعدائك فربما لا تستطيع أن تتعرف عليهم ولكن يمكنك بكل سهولة التعرف عليهم من خلال تصرفاتهم فغالبا ما يرغبون في إحباطك والتقليل من شأنك. ربما لا تلاحظ تأثيرهم عليك ولكن سيدمرونك إذا لم تواجههم من البداية. حاول أن تستغل طاقتك في التغلب عليهم.

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رئيس قسم الأخبار

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