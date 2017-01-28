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حظك اليوم برج القوس الأحد 29/1/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

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حظك اليوم برج القوس الأحد 29/1/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى حظك اليوم برج القوس الأحد 29/1/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

برج القوس

مهنياً: لا تستسلم لمجرد سماعك انتقادات تطال طريقة عملك، فالشجرة المثمرة وحدها تبقى الهدف

عاطفياً: لا تحمّل الشريك هموم مشاغلك المهنية، فهو غير مسؤول عن أمور لا صلة له بها 

صحياً: خفف كثيراً من شرب المنبهات مساء، فهي تسبب لك الأرق وآلاما في المعدة

 

ابراج مكتوب

 

برج القوس

لديك رغبة ملحة اليوم في السيطرة على الأمور واتخاذ القرارات ولكن قد يؤدي تعدد المسؤوليات إلى شعورك بالتوتر إلى حد ما. إذا شعرت بذلك فحاول أن تؤجل تلك القرارات للغد لكي لا تندم. ركز اليوم على التحكم في أعصابك وتصرفاتك أثناء تعاملك مع من حولك.

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رئيس قسم الأخبار

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