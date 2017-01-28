آخر ما فعله أوباما قبل ترك البيت الأبيض: أرسل 221 مليون دولار لفلسطين

سمر العشري

قضى الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما ساعاته الأخيرة في البيت الأبيض، قبل ترك منصبه كرئيس للولايات المتحدة الأمريكية، في القيام ببعض الأمور، وكان من بينها إرسال مساعدات مالية بقيمة 221 مليون دولار للسلطة الفلسطينية، حسب ما ذكر موقع «إندبندنت» البريطاني.

وكان الأعضاء الجمهوريين في الكونجرس الأمريكي قد حاولوا منع تلك المساعدات المالية، ولكن استخدم أوباما سلطته خلال الساعات الأخيرة لإرسال تلك المساعدات المالية، والتي من المفترض أن يتم استخدامها كمساعدات إنسانية في الضفة الغربية وقطاع غزة، وتنفيذ بعض الخطط المتعلقة بالإصلاح السياسي والحوكمة.

ورغم محاولات الجمهوريين إعاقة تلك الخطوة، إلا أنهم احترموا قرار السلطة التنفيذية، فيما أعلن مسؤولو الخارجية الأمريكية أن تلك المساعدات تم الإفراج عنها قبل ساعات من حفل تنصيب الرئيس الأمريكي

شبكةعيونالإخبارية

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