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سعد الحريرى: لبنان بخير طالما الوحدة والتماسك بين الشعب اللبنانى موجودان

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سعد الحريرى: لبنان بخير طالما الوحدة والتماسك بين الشعب اللبنانى موجودان سعد الحريرى: لبنان بخير طالما الوحدة والتماسك بين الشعب اللبنانى موجودان

>بيروت أ ش أ

قال سعد الحريرى رئيس الوزراء اللبنانى، " إن لبنان بخير طالما الوحدة والتماسك بين الشعب اللبنانى موجودان خصوصا فى ظل وجود رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وعينه الساهرة على الأمن وبوجود القوى الأمنية اللبنانية".

 

جاء ذلك خلال تفقد الحريرى ـ يرافقه وزيرا الداخلية والبلديات نهاد المشنوق والدفاع يعقوب الصراف ـ مساء الأحد، مقهى (كوستا) بمنطقة الحمراء ببيروت والذى حاول إنتحارى تفجير نفسه فيه الليلة الماضية.

 

وخاطب الحريرى المواطنين بقوله " إن الخوف الذى يحاولون وضعه فى قلوبكم مرفوض ، وسنظل نعيش حياتنا الطبيعية وسنستمر بحب الحياة ونرتاد المقاهى والمطاعم كالمعتاد ، ويجب الإستمرار بذلك ، ويجب التعاون دائما مع القوى الأمنية والتبليغ عن أى عمل مشبوه ، وهم يهتمون بالأمور كافة".

 

وأضاف إن الجهد الكبير الذى يبذل من قبل القوى الأمنية كافة (الجيش وقوى الأمن الداخلى وأمن الدولة والأمن العام) هو جهد استثنائي.


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