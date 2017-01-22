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حظك اليوم برج الجدي ليوم الإثنين 23 يناير 2017

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حظك اليوم برج الجدي ليوم الإثنين 23 يناير 2017 حظك اليوم برج الجدي ليوم الإثنين 23 يناير 2017

برج الجدي
مهنياً: ربما مررت بفترة تدريبية تخرج منها الآن بنتائج ما، وهذا ما يكون واضحًا ابتداءً من اليوم

عاطفياً: يحمل هذا اليوم وهجاً عاطفياً كبيراً يجعلك متلألئلاً وتكون حياتك العائلية والشخصية في أفضل حالاتها

صحياً: الجأ الى الانفراد بنفسك عند الضرورة لكي تستجمع قواك الصحية والجسدية

ابراج مكتوب

برج الجدي
تحتل مكانة مميزة بين رفقائك بل وربما تحقق نجاحا غير مسبوق في العمل. سيحاول الجميع الاستفادة منك والتعر ف على ما تقوم به لتحقق أحلامك فانصحهم واعرض عليهم بعض الأمثلة. اشرح لهم بعض الخطط التي تمكنهم من النجاح ولكن دون فخر أو كبرياء.

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رئيس قسم الأخبار

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